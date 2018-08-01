В красках для волос выявили смертельно опасный компонент

В состав краски входят вредные синтетические вещества.Современное окрашивание волос – это бесконечно многогранные возможности для тех, кто решил изменить свой стиль. Но так ли оно безопасно для здоровья? Гипотезу о том что частое окрашивание волос приводит к развитию рака подтвердило последнее исследование, проведенное британскими учеными из клиники Princess Grace Hospital, расположенной в Лондоне.Результаты работы, которой руководил профессор Кефан Мокбел, обнародовали на страницах издания The Times.Ранее ученые выдвигали теорию о связи частого окрашивания волос с развитием рака молочных желез, однако подтверждение было найдено лишь недавно.Уровень риска существенно увеличивается не менее, чем на 14%, если женщины подвергают свои волосы процедуре окрашивания шесть раз в год.В рамках эксперимента специалисты проанализировали данные из историй болезни пациенток, страдающих от данного типа онкологического заболевания, придя к выводу о вредоносности синтетических веществ, входящих в состав краски для волос.Они выявили, что эпителиальная ткань кожи головы способна впитывать эти токсичные вещества, накапливая их при регулярном окрашивании, и в итоге это грозит представительницам слабого пола раком груди.