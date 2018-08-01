Врачи рассказали о пользе жвачки

Жевательная резинка может быть полезна для организма человека.С ее помощью можно улучшить процесс пищеварения и укрепить зубную эмаль.Ученые напомнили, что первые жвачки появились в Греции и Индии. В те далекие времена люди понимали, что она помогает человеку переварить пищу. Сейчас жвачки производят из синтетических полимеров с добавлением разных пищевых компонентов.Врачи отмечают, что жевательную резинку нельзя жевать при наличии воспаленной формы пародонтита или пародонтоза.При этом нельзя ее жевать и на голодный желудок. После еды этот процесс не должен превышать 15 минут. В противном случае жевательная резинка может повлиять на развитие язвы желудка или гастрита.Но есть соблюдать меры предосторожности, то жвачка поможет пищеварению и улучшит зубную эмаль.