Названы самые вредные для здоровья сладости

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Эксперты назвали самые вредные для здоровья сладкие продукты, которые доставляют нам радость.Екатерина Александрова, кандидат медицинских наук, объясняет, что не все сладости относятся к категории вредных. Самое большое количество вредных веществ содержится в сладостях для детей, так как производители стараются завлечь юных потребителей при помощи ярких красителей.– В первую очередь, это различные драже, карамель радужных цветов. В них содержатся ненатуральные химические ингредиенты,– говорит эксперт.Печенья и вафли тоже далеко не полезные сладости, как мы привыкли считать. Как правило, они сделаны на основе маргарина и содержат вредные транс-жиры (разновидность ненасыщенных жиров, которые находятся в транс-конфигурации и вызывают раз заболеваний, в том числе и онкологические.Диетолог говорит, что пожилым людям нужно ограничить потребление количества сладкого. Но полностью отказаться от вкусненького тоже не стоит, ведь оно обладает хорошим свойством антидепрессанта, а ведь с возрастом люди более становятся склонны к грусти. Небольшое количество сладкого способно поддерживать у человека хорошее настроение.