Врачи назвали антибактериальный эффект растительного масла

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Ученые из Канады смогли убедиться в том, что использование простого растительного масла дает эффект дезинфекции, защищая от бактерий.Итак, выяснилось, что обычное растительное масло отлично подходит для обработки металлических поверхностей с целью очищения от патогенных микроорганизмов. Заключение об этом было сделано специалистами Канадского университета Торонто.Ученые считают, в частности, что масло подходит как средство дезинфекции поверхностей резервуаров в пищевом производстве.«В таких емкостях для приготовления пищевых составов имеются микротрещины, в которых размножаются бактерии. Растительное масло создает гидрофобный слой – пленку, предотвращающую попадание бактерий из микротрещин в сырье», - констатировали авторы работы.Таким образом эксперты предлагают очень простое решение серьезной проблемы. От пищевых отравлений, связанных с неправильной обработкой промышленного оборудования, ежегодно умирают тысячи человек (например, в США, где ведется подобная статистика, это порядка 3 тысяч смертей в год).Специалисты утверждают, что растительное масло защищает даже от особо опасных инфекций.