Названо полезное свойство селфи

Делать снимки на камеру смартфона полезно.

Исследования подтвердили, что делать снимки на фронтальную камеру смартфона полезно – селфи поднимают самооценку.

Об этом заявили аналитики фитнес-портала FitRated, которые провели масштабный опрос.

По их словам, когда человек ищет для селфи выгодные ракурсы, то его самооценка поднимается.

В результате исследования специалисты выделили три группы. Первая группа не пользовалась сетями вообще и не делала селфи. Вторая группа проводила в соцсетях от одного до двух часов в день и делали 1-2 селфи в месяц. Участники третьей группы "сидели" в соцсетях более 3 часов ежедневно и делали более трех фото в месяц

Выяснилась такая закономерность, что чем больше времени люди проводили в соцсетях – тем большее значение придавали внешности и чаще сравнивали себя с окружающими.

И те, кто делал более трех селфи в месяц – более уверены в себе. А секрет лишь в том, для чего вы фотографируетесь.
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Добавил kruzka в категорию Психиатрия

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