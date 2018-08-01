Названо полезное свойство селфи

Делать снимки на камеру смартфона полезно.Исследования подтвердили, что делать снимки на фронтальную камеру смартфона полезно – селфи поднимают самооценку.Об этом заявили аналитики фитнес-портала FitRated, которые провели масштабный опрос.По их словам, когда человек ищет для селфи выгодные ракурсы, то его самооценка поднимается.В результате исследования специалисты выделили три группы. Первая группа не пользовалась сетями вообще и не делала селфи. Вторая группа проводила в соцсетях от одного до двух часов в день и делали 1-2 селфи в месяц. Участники третьей группы "сидели" в соцсетях более 3 часов ежедневно и делали более трех фото в месяцВыяснилась такая закономерность, что чем больше времени люди проводили в соцсетях – тем большее значение придавали внешности и чаще сравнивали себя с окружающими.И те, кто делал более трех селфи в месяц – более уверены в себе. А секрет лишь в том, для чего вы фотографируетесь.