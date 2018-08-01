Названы 12 полезных свойств соленой воды

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Кто не испытал боль в горле? Когда глотание пищи кажется пыткой, и похоже, что маленький грызун залез в горло и умер там. Единственное решение для этого проклятия? Соляное полоскание.Эксперты рассказали, почему полоскание солью работает и как правильно полоскать горло солью при ангине.Что такое соляное полоскание?Соляное полоскание - это легкое и проверенное временем натуральное средство для лечения боли в горле. Оно работает над простым химическим процессом осмоса, в котором жидкость переходит из концентрированной формы в разбавленную форму раствора. Этот принцип позволяет теплой воде вытягивать жидкости из инфицированных тканей в области горла. И это помогает облегчить боль в горле.Все хорошо, но вы, вероятно, все еще запутаны тем, как использовать это чудодейственное средство. Вот как это нужно делать.Как полоскать горло водой?Добавьте половину чайной ложки поваренной соли или морской соли в чашку теплой воды и перемешайте, пока она полностью не растворится.Убедитесь, что раствор недостаточно горячий, чтобы сжечь рот.Сделайте большой глоток соленой воды и держите его во рту.Откиньте голову назад и посмотрите вверх.Полоскайте соленой водой горло около 30 секунд и выплюньте.Повторяйте этот процесс, пока не закончите всю чашку.Полоскайте соленой водой каждые 4 часа, чтобы эффективно облегчить боль в области горла.Теперь давайте посмотрим, как работает соляная смесь, чтобы облегчить боль.Как работает соляная вода?Чтобы понять, как работает соляное полоскание, вам нужно понять принцип осмоса. Осмос возникает, когда растворитель перемещается из области более высокой концентрации в область с более низкой концентрацией для достижения равновесия. У вас возникает боль, когда бактерии (или вирус) решают поселиться в горле. Поскольку соленая вода имеет более высокую концентрацию, натрий в ней проходит через тканевые мембраны в вашем горле, где жидкость находится в более низкой концентрации. Этот натрий создает среду, которая не является гостеприимной для бактерий.полоскание горлаЭтот осмос также помогает смыть жидкость, которая накапливается из-за инфекции и обезвоживает окружающую среду бактерий. Это помогает облегчить боль.Каковы преимущества полоскания с солью?Полоскание рта соленой водой обеспечивают целый ряд преимуществ для здоровья. Это противовоспалительное, антибактериальное и профилактическое средство для ряда заболеваний полости рта.Чем полезен соляной раствор?1. Поддерживает естественный уровень pHСоленая вода помогает нейтрализовать кислоты в горле, производимые бактериями, и помогает поддерживать здоровый баланс pH. Нормальный баланс pH также помогает естественным бактериям в вашем горле и рту процветать и предотвращает накопление нежелательных бактерий.2. Очищает слизь и снимает заложенность носаВероятно, самая неприятная вещь, когда вы больны гриппом, - это мокрота, поднимающаяся каждый раз, когда вы кашляете. Полоскание теплой соленой водой помогает убрать это нарастание слизи в дыхательных путях и носовой полости и вытеснить ее. Это не только уменьшает воспаление и снимает боль в горле, но также вымывает бактерии или вирус, вызывающие симптомы в первую очередь.3. Лечит сухой кашельСоленые водные полоскания также хорошо подходят для лечения сухого кашля. Он действует как противокашлевое средство, что означает, что он помогает остановить кашель.вода с солью4. Предотвращает инфекции верхних дыхательных путейСогласно исследованию, проведенному в Японии, полоскание с теплой соленой водой три раза в день - это простой и экономически эффективный способ снизить риск развития инфекции верхних дыхательных путей.5. Ослабляет тонзиллитМиндалины - это два куска тканей, расположенных в задней части горла. Они могут воспаляться из-за бактериальной или вирусной инфекции и приводить к таким симптомам, как боль в горле, проблемы с глотанием и желто-белое покрытие на миндалинах. Полоскание с теплой соленой водой может помочь облегчить боль в горле и облегчить некоторые из этих симптомов.6. Устраняет плохое дыханиеБудь то случайный приступ неприятного запаха изо рта после чесночного хлеба или случай хронического неприятного запаха изо рта (галитоз), полоскание солью может помочь вам избавиться от него эффективно. Теплая соляная вода может нейтрализовать кислоты во рту, чтобы восстановить свой естественный уровень рН и вымыть бактерии.7. Боли в горлеБоль в горле может быть вызвана бактериальной или вирусной инфекцией. Наиболее эффективным природным средством для облегчения симптомов является полоскание солью. Как обсуждалось выше, соляная вода работает по принципу осмоса, чтобы сделать окружающую среду в вашем горле негостеприимной для бактерий / вирусов и полностью смывает их.8. Кровотечение и опухание десенКровотечение и опухшие десны являются первым признаком заболевания десен, вызванного бактериальной инфекцией. Промывание рта соленой водой может помочь уменьшить воспаление и бороться с этими бактериями. Кроме того, это может помочь избавиться от бактерий от любого абсцесса во рту, который вызывает инфекцию.9. Лечит зубной налет и предотвращает гингивитвода с сольюСоляной раствор может помочь при гигивите, убирая бляшки. Бляшка - это липкая пленка бактерий, которая образуется на зубах и вдоль линии десен. Если его не лечить слишком долго, он может затвердеть в зубной камень и в конечном итоге превратиться в гингивит. Гингивит характеризуется опухшими, болезненными деснами и может привести к еще более серьезным заболеваниям полости рта и потере зубов. Лучший способ предотвратить это — полоскать рот теплой соленой водой несколько раз в неделю.10. ЯзвыЯзвы во рту чувствительны и болезненны. Они могут быть вызваны множеством причин, такими как случайное кусание внутренней части щек, чувствительность к определенным продуктам или гормональные колебания во время менструации. Промывание рта соленой водой может облегчить боль и ускорить процесс заживления болячек.11. Снимает зубную больЗубная боль обычно возникает, когда в центре вашего зуба происходит скопление гноя из-за бактериальной инфекции. Если это так, вам нужно будет принимать антибиотики для лечения инфекции. Но чтобы облегчить боль, вы можете полоскать рот соленой водой каждые несколько часов.12. Защищает эмальСоленая вода имеет один минерал, который может не только остановить, но даже обратить вспять кариес - фторид! Фторид в соленой воде предотвращает потерю минералов. Он также нейтрализует кислоты во рту, которые атакуют и ослабляют эмаль на ваших зубах.