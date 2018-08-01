Эксперты раскрыли, чем вейпы опасны для здоровья

На конгрессе Международной ассоциации стоматологов в Александрии прозвучало мнение о том, что курение электронных сигарет (вейпов) является провоцирующим фактором в развитии рака полости рта, сообщил Eurekalert. В этом плане, убеждены ученые, электронные сигареты ничуть не безопаснее обычных.В частности исследователем Калифорнийского университета Бенджамином Чаффи было изучено воздействие на человеческий организм канцерогенов из различных типов табака - сигарет, сигар, кальянов, самокруток, вейпов, жевательного табака и заменителей никотина.Выполненный анализ показал: самая высокая предрасположенность к развитию рака ротовой полости и пищевода – у курильщиков обычных сигарет. Но среди потребителей других видов табака таких курильщиков почти вплотную догнали почитатели вейпов.При курении электронных сигарет вырабатываются токсичные соединения, формирующиеся при сжигании жидкости на спирали накаливания, - эти вещества оказывают канцерогенное действие на слизистую оболочку полости рта и пищевода, следует из доклада ученых. Кроме того, специалисты утверждают: курение вейпов не помогают стать независимым от пагубной привычки, - наоборот, она лишь укрепляется.Что касается других видов курения, авторами исследования был сделан следующий вывод: большинство людей, употребляющих никотин в любой форме, помимо сигарет, получают примерно такое же количество канцерогенов, как и обычные курильщики. В этом смысле никакой из видов не является предпочтительным – риск появления рака ротовой полости для всех уравнивается.