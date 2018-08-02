Врачи рассказали, чем опасно неправильное нанесение крема от солнца

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Наносить крем от солнца на кожу нужно уметь. Солнцезащитные средства наносятся большинством людей неправильно, заявили ученые из Королевского колледжа Лондона.Эта ошибка может стоит жизни: из-за неправильно нанесенного крема от солнца повышается риск рака кожи, приводятся доводы специалистов в Science Alert.Был проведен эксперимент с участием людей со светлым типом кожи. Разделив их на группы, ученые обрабатывали кожу добровольцев средством с сильной защитой SPF 50+. При этом крем наносился слоями разной толщины.Когда на обработанную кремом кожу воздействовали ультрафиолетовым облучением, выяснилось: эффект от его применения соотносился с плотностью нанесенных слоев.«При нанесении на квадратный сантиметр кожи 0,75 миллиграмма солнцезащитного крема уровень повреждения тканей уменьшался лишь незначительно, тогда как при нанесении 2 миллиграммов крема на квадратный сантиметр кожи повреждений практически не было», - сообщили авторы эксперимента.Слишком незначительное количество крема против солнца, нанесенного на кожу, нивелирует его пользу: крем с SPF 40+ при слабом покрытии фактически будет защищать только как средство с SPF 4+, констатировали специалисты.