Врачи рассказали, чем опасно неправильное нанесение крема от солнца

Наносить крем от солнца на кожу нужно уметь. Солнцезащитные средства наносятся большинством людей неправильно, заявили ученые из Королевского колледжа Лондона.
Эта ошибка может стоит жизни: из-за неправильно нанесенного крема от солнца повышается риск рака кожи, приводятся доводы специалистов в Science Alert.

Был проведен эксперимент с участием людей со светлым типом кожи. Разделив их на группы, ученые обрабатывали кожу добровольцев средством с сильной защитой SPF 50+. При этом крем наносился слоями разной толщины.

Когда на обработанную кремом кожу воздействовали ультрафиолетовым облучением, выяснилось: эффект от его применения соотносился с плотностью нанесенных слоев.


«При нанесении на квадратный сантиметр кожи 0,75 миллиграмма солнцезащитного крема уровень повреждения тканей уменьшался лишь незначительно, тогда как при нанесении 2 миллиграммов крема на квадратный сантиметр кожи повреждений практически не было», - сообщили авторы эксперимента.


Слишком незначительное количество крема против солнца, нанесенного на кожу, нивелирует его пользу: крем с SPF 40+ при слабом покрытии фактически будет защищать только как средство с SPF 4+, констатировали специалисты.
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Добавил klava в категорию Дерматология

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