Врачи рассказали, как победить боль

Специалисты использовали измененную форму ботулинического токсина, известного как Ботокс. Традиционно этот токсин применяют в косметологии для избавления от морщин или борьбы с усиленным потоотделением. На сей раз, сотрудники Университетского колледжа Лондона, Шеффилдского университета и Детского госпиталя в Торонто постарались расширить сферу применения средства.Ученые узнали, что измененная молекула токсина (с встроенным опиоидным пептидом дерморфином) блокирует болевые сигналы в области спинномозговых нервов. При этом нормальные болевые реакции остаются. К тому же, молекула не вызывает побочные эффекты. Средство с этой активной молекулой получило название Derm-BOT. Оно прицельно воздействует на нейроны, располагающиеся в районе спинного мозга.Обычно для борьбы с хроническим болевым синдромом пациентам прописывают постоянный прием опиоидных обезболивающих. Они работают, однако вызывают привыкание и ряд других побочных эффектов. Как показали эксперименты с грызунами, Derm-BOT хорошо убирал боль, производя длительный эффект (следующий раз препарат вводили грызунам с болями только через месяц).