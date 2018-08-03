Эксперты раскрыли опасность длительного сидения

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Известный американский исследователь Гэвин Брэдли призвал всех проводить больше времени в положении стоя. Эксперт напомнил о правиле 30:5, согласно которому нужно вставать со стула каждые полчаса.По словам эксперта, в среднем взрослый человек проводит сидя на стуле порядка 10 часов в день. Необходимо сократить количество времени в сидячем положении минимум на 2 часа, в идеале - на 4 часа. Только так можно избежать многих проблем со здоровьем.По словам Брэдли, еще в 1950-е годы стала понятно связь между увеличением смертности и сидячим образом жизни. Что происходит с организмом, если человек сидит более 30 минут подряд?«При столь продолжительном сидении на 90% замедляется метаболизм и движение ферментов, ответственных транспортировку и переплавку плохого жира из артерий в мышц – в результате понижается уровень хорошего холестерина. Мышцы нижней части тела отключаются», - заметил Гэвин Брэдли.Для предотвращения опасных последствий от сидения на стуле для здоровья, нужно подниматься каждые полчаса, пить воду или кофе, звонить и делать что угодно, но только стоя, подчеркнул специалист. Имеющиеся на сегодня данные говорят о том, что продолжительное нахождение в положении сидя может спровоцировать развитие ожирения, сердечных заболеваний, сахарного диабета, болезни суставов и мышц и даже депрессии.