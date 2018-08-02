Повышенная чувствительность к горькому вкусу может указывать на рак

Проведенное в Великобритании исследование, ставившее задачу определить механизмы появления онкологии у пожилых женщин, позволило ученым обнаружить связь между чувствительностью к горькой пище и повышенным риском возникновения рака.Почти 20-летнее наблюдение за 5,5 тысячами женщин показало: те из них, кто обладал высокой чувствительностью вкусовых рецепторов к горьким блюдам, - заболевали раком вдвое чаще не имевших такой особенности.Согласно данным, вкусовые рецепторы человека могут идентифицировать пять основных вкусов: соленый, сладкий, кислый, горький и умами. Сигналы, возникающие при опознавании того или иного вкуса, рецепторы посылают по нервам к стволу мозга.Изучение особенностей функций вкусовых рецепторов позволило обнаружить, что для определения горечи существует 25 разных рецепторов, в то время как для опознавания, например, соленого вкуса, - только два. Ученые полагают, что развитая чувствительность к горькому – это защитный механизм для предотвращения отравления.«Многие токсичные соединения, по-видимому, кажутся горькими, хотя токсичность напрямую и не коррелирует со вкусовыми пороговыми концентрациями горьких соединений», - завили в связи с этим исследователи.Обнаруженная связь между повышенной чуткостью к горькому вкусу и высоким риском рака, по словам экспертов, еще не означает, что она безусловно верна и актуальна для всех людей. Необходимы исследования по другим возрастным категориям, а также с участием мужчин. Тем не менее определенный интерес для медицины она бесспорно представляет, считают ученые.