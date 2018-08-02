Список продуктов для долгой и активной жизни

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Знаменитая бабушка аэробики и талантливая актриса, Джейн Фонда, научила миллионы людей круто выглядеть, тренироваться и следить за своим здоровьем. Предлагаем твоему вниманию ее особенный рацион.1. Миндаль2. Яблочный уксус3. Авокадо4. Бобовые5. Ягоды?6. Черный перец7. Брокколи8. Корица9. Кофе в умеренных количествах?10. Тёмный горький шоколад?11. Чеснок12. Мёд в небольших количествах?13. Оливки?14. Попкорн15. Протеиновые коктейли?16. Лосось17. Шпинат18. Куркума19. Натуральный йогурт20. Яйца21. Свёкла?22. Семена чиа