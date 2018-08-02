Список продуктов для долгой и активной жизни
1. Миндаль
2. Яблочный уксус
3. Авокадо
4. Бобовые
5. Ягоды?
6. Черный перец
7. Брокколи
8. Корица
9. Кофе в умеренных количествах?
10. Тёмный горький шоколад?
11. Чеснок
12. Мёд в небольших количествах?
13. Оливки?
14. Попкорн
15. Протеиновые коктейли?
16. Лосось
17. Шпинат
18. Куркума
19. Натуральный йогурт
20. Яйца
21. Свёкла?
22. Семена чиа
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