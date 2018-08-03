Представлен перечень вредных утренних привычек

Американские эксперты рассказали о вредных утренних привычках. Оказывается, многие люди неправильно просыпаются, совершая ряд ошибок, отрицательно влияющих на состояние организма и настроение. Чтобы уберечь граждан от неприятных последствий утреннего моциона, специалисты составили перечень наиболее распространенных негативных шагов, привычных в утренние часы.Просыпаясь по звонку будильника, не стоит резко вскакивать с кровати, так как организм еще не полностью отошел ото сна. Переход к состоянию бодрствования должен проходить неспешно, поэтому следует немного полежать в постели, потянуться, сделать дыхательные и легкие физические упражнения, и только потом покидать свое ложе, рассказали специалисты.Нельзя по утрам принимать горячий душ, так как такая вода сушит кожу и не позволяет проснуться. С распаренным телом опасно выходить на улицу – можно простудиться и заболеть. Лучше постоять под прохладными струями бодрящей и тонизирующей воды.Эксперты не рекомендуют отказываться от завтрака и пить кофе натощак, чтобы не заработать гастрит. На голодный желудок лучше выпить стакан прохладной воды, а после этого побаловать себя вкусной и полезной едой. Завтрак придаст энергии почти на весь день, улучшит память и внимание, повысит работоспособность, а также избавит от перекусов, чем поможет сохранить фигуру.Не следует, только открыв глаза после сна, хвататься за телефон и проверять электронную почту и «путешествовать» по социальным сетям, смотреть телевизор. Часто уведомления или неприятные новости расстраивают людей, заставляют нервничать. Лучше заменить «бег» по просторам интернета прогулкой по свежему воздуху, зарядкой или приятной беседой за завтраком и предаться приятным мыслям о предстоящем дне.Проснувшись нельзя думать о проблемах и настраиваться на негатив. Стараясь утром сохранять позитивные эмоции, несмотря на трудности и неприятности, можно на целый день обеспечить себя прекрасным настроением.