Шесть мифов о воде, в которые не нужно верить

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Организм человека преимущественно состоит из воды. Она необходима для нормальной жизнедеятельности и правильного функционирования всего организма. Вода повышает защитные силы организма и транспортирует питательные вещества к клеткам. Нехватка воды приводит к обезвоживанию, симптомами которого могут стать хроническая усталость, головные боли, быстрая утомляемость.Вопрос воды и ее потребления довольно противоречив. Сегодня каждый диетолог и блогер дают советы по поводу того, какое количество воды и как нужно пить. Не всегда эта информация соответствует действительности. Непрофессионалу довольно сложно разобраться, как обстоят дела на самом деле. Развенчиваем распространенные мифы о воде, в которые пора перестать верить. Не вводите себя в заблуждение и пейте воду правильно.Нужно выпивать два литра водыСамый распространенный совет 21-го века на самом деле является обычным мифом. Конечно, он появился не из воздуха, но, как это обычно бывает, фразу вырвали из контекста и интерпретировали по-своему специалисты по питанию со всего мира.Впервые о необходимости выпивать 2,5-3 литра воды в день заговорили в 1945 году. Американский совет по продовольствию и питанию опубликовал исследование, в котором фигурировали эти цифры. Правда в исследовании содержалась пометка, которую впоследствии многие проигнорировали: большую часть этой жидкости организм получает из продуктов питания.Из еды человек получает 25% воды. Если его рацион богат овощами и фруктами, то эта цифра может быть даже больше. Таким образом, не следите за цифрами, а старайтесь просто адекватно потреблять воду. Не забывайте пить обычную воду между приемами пищи. В сутки достаточно выпивать 1-1,5 литра воды.Нужно пить именно обычную водуЕсть мнение, что нужно пить только чистую питьевую воду. Хотя научных подтверждений этой гипотезы нет. Конечно, никто не сомневается в пользе обычной воды: она улучшает работу пищеварительной системы, очищает организм от шлаков и токсинов, повышает защитные силы организма, благоприятно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, улучшает работу почек и других органов.Пейте больше чистой питьевой воды, но не забывайте и про другие полезные напитки. К примеру, зеленый чай также восполняет жидкость в организме и оказывает на него самое полезное действие. А в обычную воду можно смело добавлять фрукты, ягоды и даже овощи и превращать ее в ароматизированную воду. Это тоже считается.Нельзя пить во время едыВ какой-то момент появилось утверждение, что пить во время еды нельзя. Разрешалось пить только стакан воды строго за полчаса до еды и не больше. По мнению "экспертов", жидкость, поступающая в организм вместе с едой, нарушала естественные пищеварительные процессы и мешала переваривать еду и усваивать питательные вещества.Современные диетологи утверждают, что это правило не работает. Небольшое количество воды (около 150 миллилитров) во время приема пищи совсем не навредит. Вода должна быть теплой — такая жидкость улучшает процесс переваривания. Холодная вода, напротив, становится причиной того, что еда переваривается не полностью.При этом врачи уточняют, что для некоторых категорий людей запрет на воду во время еды все же действует. К ним относятся те, кто страдает от воспалительных и дегенеративных заболеваний желудка, в том числе от гастрита.Слишком много воды не бываетСреди новоиспеченных сторонников здорового образа жизни и правильного питания распространено мнение, что пить нужно как можно больше воды. Чем больше, тем лучше — и неважно, какие могут быть последствия. А последствия могут быть, причем самые плачевные.Нам часто говорят, сколько воды мы должны пить, но при этом совсем не говорят, а сколько не должны. Лимит есть: наравне с обезвоживанием существует и обратное состояние — гипергидратация, то есть переизбыток воды, поступившей в организм. Если вы пьете слишком много воды (около 10 литров в день), то клетки в организме набухают. Это особенно опасно для головного мозга, так как внутричерепное давление повышается. Симптомами такого состояния могут стать тошнота, рвота, головная боль. Гипергидратация может стать причиной отека мозга и дисфункции центральной нервной системы. В особенно тяжелых случаях такое состояние приводит к непоправимым изменениям в организме и даже может привести к летальному исходу.Утро нужно начинать со стакана воды с лимономБлогеры, которые по совместительству являются сторонниками здорового образа жизни, в один голос твердят, что начинают утро со стакана воды с лимоном. Их пример заразителен: все больше девушек предпочитают следовать их совету. Правильно ли это? Не совсем.Вода с лимоном, конечно же, очень полезна: она пробуждает организм, запускает метаболизм, улучшает работу пищеварительной системы, помогает выводить шлаки и токсины, благоприятно влияет на сердце и сосуды. А еще такой напиток бодрит, дарит заряд энергии и поднимает настроение. Однако воду с лимоном нужно пить с осторожностью. Сперва следует убедиться, что у вас нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта. Вода с лимоном натощак может привести к развитию или обострению гастрита. Учитывая пищевые привычки современного человека, в группе риска находится большинство людей.Жажда — первый признак обезвоживанияОбезвоживание — опасное состояние, которое может привести к неприятным последствиям. Головные боли и усталость — это лишь легкие симптомы этого состояния, которые можно устранить без особого труда. При тяжелой форме дегидратации слабеет пульс, понижается артериальное давление и наступает помрачение сознания. Не доводите до этого состояния и держите водный баланс в организме под контролем.Некоторые считают, что жажда — первый признак обезвоживания, при котором нужно принимать меры. Да, меры принимать действительно нужно, но на этом этапе достаточно просто выпить стакан воды. Именно это просит ваш организм. Жажда наступает, когда организм теряет 0,5% жидкости. При этом он состоит из воды на 75%, а значит, такая минимальная потеря, которая вызывает чувство жажды, не может привести к серьезным последствиям.