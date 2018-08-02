Запах кофе улучшит математические способности

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Как сообщают американские ученые, запах кофе помогал добровольцам лучше справляться с тестом Aptitude Test Graduate Management (GMAT) – компьютерным адаптивным тестом, используемым многими бизнес-школами.Исследование специалистов из Технологического института Стивенса, Университета Темпл и колледжа Баруха показывает скрытую силу запаха кофе, увеличивающую когнитивный импульс испытуемых. В работе команды, исследования которой зачастую сосредоточены на сенсорном маркетинге (науке о языке запахов и их функциях в коммуникациях), приняло участие несколько сотен студентов бизнес-школы, разделенных на две группы.«Дело не только в том, что аромат кофе помог людям лучше справляться с аналитическими задачами, что было уже само по себе интересно – примечательно и то, что участники также улучшали собственную производительность за счет повышенной уверенности в себе, которую опять же стимулировал запах кофе», – пишут авторы работы.Интересно также и то, что запах кофе, не содержащего кофеина, оказывал тот же эффект, что и аромат напитка с кофеином.