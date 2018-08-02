Привычка читать в метро или "на ходу" может лишить зрения

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Как отмечает Казарян Арминэ, заведующий офтальмологическим отделением одной московской клиники, безусловно, чтение "на ходу", и использование мобильных телефонов в вагонах метро, автобусах или любом другом транспорте наносит огромный вред глазам хотя бы потому, что все это является нарушением требований к гигиене зрения.В неблагоприятной обстановке для глаз - при отсутствии стабильного положения тела и необходимого уровня освещения, происходит их сильное перенапряжение. Это происходит из-за затруднения в глазах циркуляции крови и нарушению питания. Перенапряжение приводит к быстрой усталости и дискомфорту в глазах и, как следствие, к появлению различного рода дисфункций органов зрения.Постоянное чтение в транспорте и использование гаджетов может привести к печальным последствиям. Речь идет о появлении близорукости, дальнозоркости, астигматизма, а также даже об отслоении сетчатки и атрофии зрительного нерва. Очень негативно, конечно, сказывается чтение или просмотр видео с экранов мобильных телефонов. Особенно если у вас уже есть какие-то проблемы со зрением. Вредное воздействие на глаза оказывают все те же вибрации и толчки, которые так или иначе всегда присутствуют, когда вы едете в транспорте.Негативно влияют на глаза блики с экрана вашего гаджета. Появляется так называемый гало-эффект или феномен звездообразования - зрение становится размытым, появляются ореолы и лучи. Если вы смотрите видео, то есть имеете постоянно не статичную "картинку", глазам все время приходится подстраиваться и фокусироваться, а это ведет к более быстрому и сильному их перенапряжению и усталости, со всеми вытекающими последствиями.