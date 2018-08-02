Диета с высоким содержанием жиров может кардинально изменить микрофлору кишечника
Оказалось, что диета с высоким содержанием жиров быстро повышала численность популяций определенных видов микроорганизмов в тонком кишечнике, включая бактерии семейств Clostridiaceae и Peptostreptococcaceae. Было обнаружено, что Clostridiaceae воздействуют на поглощение липидов специфически. При этом на диете с высоким содержанием жиров количество других представителей нормальной микрофлоры кишечника уменьшалось – включая Bifidobacteriacaea и Bacteriodacaea, которые обычно ассоциируются с более низкой массой тела.
«Обнаруженные нами бактерии являются частью организованной серии событий, которые повышают эффективность липидной абсорбции. Наше исследование является одним из первых, показывающих, что специфические микробы тонкой кишки непосредственно регулируют как переваривание, так и абсорбцию жиров – и эти результаты можно применить в клинической практике, например, для профилактики и лечения ожирения и сердечнососудистых заболеваний», – комментируют в публикации авторы работы.
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