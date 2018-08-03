Бездеятельность способствует развитию диабета у пожилых людей

По словам канадских исследователей, которые изучали проблемы избыточного веса у пожилых людей, подверженных риску развития диабета 2 типа, всего лишь две недели без существенной физической активности могут вызвать серьезные последствия для здоровья, от которых впоследствии трудно будет избавиться.Резкий и короткий период бездействия не только способствовал возникновению заболевания и повышал уровень сахара в крови у пациентов, страдающих преддиабетом. Исследователи сообщили также, что некоторые участники исследования не смогли полностью восстановиться в течение двух недель после возвращения к нормальной физической активности.Исследования показали, что в течение нескольких дней после начала периода отсутствия физической активности у пациентов наблюдается заметное снижение массы и силы скелетных мышц, а также быстрое нарастание инсулинорезистентности, что является общей особенностью диабета 2 типа.«Мы ожидали, что у участников исследования будет развиваться диабет, тем не менее, были удивлены, увидев, что они не так и восстановились после возврата к нормальной физической активности», - говорит ведущий автор исследования, Крис Макглори (Chris McGlory) из канадского Университета МакМастер (McMaster University).Участников исследования просили сократить их ежедневные передвижения и делать не более одной тысячи шагов в день – примерно столько, сколько делает человек, не выходящий из дому из-за болезни. Их передвижения и активность измерялись с помощью шагомеров и специальных мониторов активности, в то время как исследователи в течение двух недель проверяли уровень сахара в крови и брали образцы крови.Результаты исследования предполагают, что пожилые люди, которые периодически мало двигаются из-за болезней, госпитализации или постельного режима чаще страдают от вредных последствий для здоровья от отсутствия физической активности.«Лечение диабета 2 типа является дорогостоящим и часто сложным. Если люди в течение продолжительного времени не будут ходить, то им затем придется активно работать над восстановлением уровня сахара в крови», - объясняет Стюарт Филипс (Stuart Phillips), профессор кафедры кинезиологии Университета Макмастер.В США, по последним статистическим данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более 30 миллионов американцев страдают диабетом и более 84 миллионов - преддиабетом.В Канаде количество людей, страдающих диабетом 2 типа, растет тоже очень быстро: ежегодно, по данным канадского Агентства общественного здравоохранения, регистрируется около 60 000 новых случаев заболевания. Диабет 2 типа стоит в Канаде на шестом месте среди основных причин смерти, а также является основной причиной слепоты у и ампутаций у взрослых.«Чтобы пожилые люди с преддиабетом смогли восстановить здоровье и предотвратить его дальнейшее ухудшение в периоды бездействия, необходима активная реабилитация, изменения диеты и, возможно, медикаменты», - утверждает МакГлори.Дмитрий Колесник