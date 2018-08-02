Диета поможет победить псориаз

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Ученые считают, что псориаз связан с воспалением в организм человека. Бороться с ним и эффективно снижать проявления болезни помогает средиземноморская диета. К такому вводу пришли французские ученые из Hоpital Mondor в Кретейле.Специалисты проанализировали сведения о здоровье более 35 тысяч добровольцев, из которых более 3 тысяч страдали от псориаза, а третья их часть – в очень тяжелой форме. Согласно наблюдениям, больные употреблявшие продукты из списка средиземноморской диеты намного реже обращались к врачу из-за обострения псориаза, а также обладали более мягкими симптомами протекания заболевания.Поклонники средиземноморской диеты употребляют в больших количествах растительные мононенасыщенные жиры, антиоксиданты и полифенолы, которые входят в состав фруктов и овощей, а также клетчатку. К тому же эта диета предполагает ограниченное употребление молочных продуктов, алкоголя и мяса. Ранее проводившиеся исследования показали, что у любителей такого питания тяжелые формы псориаза отмечаются на 22% реже.Эксперты полагают, что такой тип питания снижает уровень воспалительного процесса в организме, и именно это обстоятельство помогает снизить выраженность проявлений псориаза.