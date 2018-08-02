Аспирин доказал свою пользу в борьбе с раком

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В США ученые из Национального института рака и онкологического центра Моффитта подтвердили свойство аспирина останавливать рак. Исследователи установили: низкие дозы аспирина эффективны в борьбе с таким заболеванием, как рак яичников.«Низкие дозы аспирина сокращают риск появления злокачественных опухолей на 10 процентов», - констатировали авторы исследования.В пользу такого вывода говорят результаты проведенного специалистами анализа данных, полученных в 13 научных проектах с участием 750 тысяч женщин. Из них впоследствии более чем 3500 женщин заболели раком яичников.Предварительное исследование ученых из центра Моффита и Гавайского университета в Маноа также свидетельствовало о том, что включение аспирина в лечение женщин с диагностированным им онкологическим заболеванием яичников дает позитивные результаты. Оказалось, что прием аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов на 30 процентов повышает показатели выживаемости.Представители науки в целом сделали множество заявлений о способности аспирина помогать бороться с различными онкологическими заболеваниями. Так, по данным ученых Гарвардского университета, регулярный многолетний прием ацетилсалициловой кислоты способен предотвращать развитие рака желудочно-кишечного тракта.Кроме того, прием аспирина снижает плотность грудной ткани, что позволяет распознавать на более ранней стадии опасные опухоли. Также ученые высказывались о том, что аспирин приостанавливает рост опухолей, делая ткани вокруг раковых клеток не подходящими для роста.