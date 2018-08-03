Врачи категорически запретили делать перерывы в физической активности

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Всего двух недель без тренировок может быть достаточно, чтобы спровоцировать развитие диабета у тучных людей, находящихся в группе риска. Как показали наблюдения Университета Макмастера, уровень сахара в крови повышается у людей, совершающих менее 1000 шагов в день на протяжении 14 дней.У них начинает развиваться инсулиновая резистентность. И, что важно, негативные эффекты могут долго сохраняться. То есть банальное восстановление уровня активности не спасет. Концентрация сахара оставалась повышенной, даже когда человек возвращался к нормальному уровню физической активности.По словам врачей, проблема особенно актуальна для пациентов, вынужденных соблюдать постельный режим. Медики подчеркивают: диабет повышает риск болезней сердца, инсульта и рака. Также он может вызвать потерю зрения, привести к ампутации из-за незаживающих язв. Кстати, ранее проводившееся исследование показало, что требуется несколько дней без физической активности для снижения мышечных объемов и силы. Теперь сюда прибавляется еще и повышение риска развития диабета.