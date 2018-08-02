8 рекомендаций при сдаче крови на анализ

В медицинских заведениях для постановки диагноза нужно сдавать различные анализы. Давайте посмотрим, как сдавать анализ крови правильно. Дело в том, что есть несколько нюансов, которые рекомендуется знать не только врачам, но и пациентам. Эксперты рассказали, что нужно знать, чтобы правильно сдать кровь и получить достоверный анализ.Зачем сдавать кровь из пальца?Для чего нужен клинический анализ крови, который берется из пальца? Он решает сразу три основные задачи. Во-первых, позволяет выявить гематологические заболевания. Во-вторых, способствует своевременному обнаружению инфекции. И, в-третьих, помогает осуществлять контроль эффективности лечения. Существуют ли какие-нибудь специальные рекомендации в отношении того, как правильно сдавать анализ крови. Да, такие рекомендации на самом деле есть. А выполнять их нужно для того, чтобы свести вероятность ошибки в результате исследования к минимуму.1. Скажите «нет» алкоголю и некоторой пищеЗа несколько дней до того, как сдавать анализ крови, настоятельно рекомендуется исключить из рациона все жирное, острое и слишком зажаренное. Также следует воздержаться от любого алкоголя. Дело в том, что последний оказывает влияние на качественный состав крови, несколько его изменяя.2. Устройте двухчасовую голодовкуВ идеале кровь сдается натощак. Но морить себя голодом особо долго не нужно. Просто прекратите прием пищи, как минимум, за два часа до анализа. В противном случае у вас повысится уровень лейкоцитов, что не самым лучшим образом скажется на достоверности результатов анализа.3. Отмените на время перекурыЭто рекомендация касается исключительно заядлых курильщиков. Если вы относитесь к их числу, то вам придется напрячь силу воли и отказаться от перекуров. Это следует сделать за несколько часов (не менее трех) до того момента, когда вы направитесь прямиком в лабораторию.4. Выждете паузу после процедурНи в коем случае не сдавайте кровь сразу после физиолечения, ректального исследования или рентгенографии. После любой из этих процедур должно пройти не менее 12 часов.5. РасслабьтесьПостарайтесь накануне сдачи анализа максимально расслабиться как в физическом, так и эмоциональном плане. Тут рекомендуется исключить телесные нагрузки, а также по возможности обходить стороной различные стрессовые ситуации.6. Устройте себе 15-минутный отдыхДалеко не всегда целесообразно сдавать кровь сразу после того, как вы прибыли в лабораторию. Лучше присядьте, переведите дыхание и устройте себе хотя бы 15-минутный отдых для того, чтобы качественный и количественный состав крови смог прийти в норму. По каким причинам он мог быть нарушен? Таковых существует много.Скорее всего, по дороге вас подстерегали всевозможные физические и психологические нагрузки. К примеру, если вы добирались общественным транспортом, шли быстрым шагом или второпях поднимались по лестнице. И тут нужно помнить об одной закономерности: чем сложнее и продолжительней была дорога, тем больше времени потребуется на восстановление.7. Консультируйтесь с врачомЖелательно сдавать кровь перед самым началом лечения. Не секрет, что всевозможные фармацевтические препараты (болеутоляющие, антибиотики, медикаменты гормонального характера и прочие лекарства) оказывают на верность результатов анализа довольно сильное воздействие.Если же вы уже начали курс лечения и прервать его нет никакой возможности, то обратитесь за консультацией к доктору. Пусть он вам подробно расскажет о том, в какие сроки из состава крови выводится тот или иной препарат. Аналогичный подход следует применить и в том случае, если вы принимаете курс биологически активных добавок.8. Имейте дело с одной лабораториейВ том случае, когда анализ крови имеет динамический характер, проводить его следует всегда в одной и той же лаборатории. Дело в том, что разница в оборудовании и методах работы может вызвать некоторую погрешность в результатах. Например, такое может произойти вследствие разницы в значениях, а также методах подсчета клеток. Словом, при таком постепенном отслеживании изменений важна предельная точность. А потому иметь дело с упомянутыми различиями становится просто нецелесообразно.Несколько слов о чтении результатовОбо всех тонкостях того, как делают анализ крови, пациентам знать, как правило, не нужно. Они приходят в медицинское заведение, как сами понимаете, не ради курса лекций с практическими занятиями, а за конкретным результатом. Последний выдается в форме листочка, на котором все необходимое написано. Давайте посмотрим, что можно на нем узреть и какие выводы сделать.В обязательном порядке на листочке указывается норма, с которой вы можете сравнить свой результат. Если вы с ужасом для себя заметили, что разница между этими показателями огромная, то прямиком направляйтесь к доктору. Такие вопросы не терпят отлагательств.Однако преждевременная паника нередко становится напрасной. Дело в том, что далеко не все отклонения от нормы таят в себе какую-то опасность. И даже если в ходе общего анализа было выявлено снижение гемоглобина, а также эритроцитов, то до окончательного вердикта еще далеко. Тут нужно обследоваться дополнительно с помощью других методов.Нелишним будет также знать о том, что воспаление крови любого характера характеризуется повышением лейкоцитов, а также СОЭ (скорости оседания эритроцитов). Заражение глистами и аллергия – возрастанием количества эозинофилов. А вирусные инфекции, в свою очередь, – снижением уровня лейкоцитов.О чем же тогда свидетельствует ситуация, когда гемоглобин низок, а СОЭ предельно высока? Здесь уже имеется вероятность онкологии. Но, опять же, самостоятельные выводы делать не стоит. Лучше обратитесь к врачу за подробной консультацией, а также сдайте другие анализы, которые он вам порекомендует. Просто подобные характеристики крови могут также встречаться при ревматизме или болезнях почек.