Названы продукты, которые полезно есть натощак

Обычно в рекомендациях специалистов звучат запретительные и предостерегающие рекомендации, но в этот раз – речь о продуктах, которые можно (и нужно!) употреблять натощак.В частности, врачи не возражают против тарелочки овсяной каши после пробуждения - та слизь, которая образуется при варке каши на воде, оказывает благоприятное действие на желудок. Овсянка достаточно питательна по своему составу, потому что содержит много белков растительного происхождения, а также сложных углеводов, которые станут превосходным источником энергии для организма. При этом овсяная крупа содержит антиоксиданты, препятствующие развитию раковых заболеваний, и вещества, способствующие более активному выведению солей тяжелых металлов и вредных токсинов.Также полезна натощак и гречневая каша, которая хорошо усваивается и оказывает успокаивающее действие на органы пищеварения. Гречка дает организму аминокислоты, белок, железо, кальций, йод, цинк и витамины – ее употребление способствует нормализации артериального давления и делает крепче нервы. Еще гречневая каша дает организму энергию, необходимую для предстоящего рабочего дня.Хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки и не содержащий дрожжи, - еще один продукт, подходящий для употребления натощак, отмечают специалисты. Такой хлеб снабжает организм сложными углеводами и идет на пользу органам ЖКТ, делая их работу более слаженной. Кстати, съесть кусок хлеба с маслом утром – с точки зрения здорового питания совсем не грех.Помимо этого среди продуктов, позволительных натощак, медики выделяют вареные куриные яйца, чей белок без проблем усваивается организмом, и орехи (строго в небольшом количестве), содержащие много жирных кислот, нормализующих работу сердечно-сосудистой и нервной систем.