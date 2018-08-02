У пациентов с мигренью появилась надежда на избавление от болей
Клинические испытания с участием 246 добровольцев (имели от 4 до 14 приступов мигрени в месяц) показали: эренумаб минимум на 50% сокращал частоту приступов у 30% участников исследования. В контрольной группе, принимавшей плацебо, это произошло только у 14%.
Известно, что в испытании принимали участие только пациенты, которые не реагировали на 2-4 предшествующие терапии. В целом препарат помогал предотвратить приступ мигрени 18 дней в месяц.
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