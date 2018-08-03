Ученые назвали диету, которая защитит от заболевания Альцгеймера

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Группа ученых из Швеции нашла способ защитить головной мозг от заболевания Альцгеймера. Специалисты считают, что в этом может помочь скандинавская диета, эффект которой обусловлен ее главным ингредиентом – рыбой.Для участия в исследовании ученые пригласили 2200 добровольцев. Предварительно они были разделены на две группы, одной из них было предложено придерживаться скандинавской диеты, известной так же под громким названием «диета викингов». Второй группе испытуемых длительное время нужно было соблюдать свой обычный рацион.Проанализировав результаты исследований, оказалось, что люди, которые придерживались скандинавской диеты, в преклонном возрасте почти свели к нулю вероятность возникновения болезни Альцгеймера. Как отмечают диетологи, «диета викингов» основана на употреблении рыбы, риса и мяса курицы. Полностью исключается картофель и переработанные зерновые продукты, также исключается алкоголь, хотя разрешается в умеренном количестве употреблять красное вино высокого качества.