Тяжесть болезни Паркинсона обусловлена воспалением мозга

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Новое исследование обнаружило биомаркеры воспаления в цереброспинальной жидкости, которая защищает головной и спинной мозг от повреждений, ученые связывают найденные маркеры с симптомами тяжелой усталости, депрессии и беспокойства у пациентов с болезнью Паркинсона. По мнению исследователей, полученные ими данные могут привести к новым техникам лечения такого сложного заболевания.Профессор Лeна Брандин (LenaBrundin, ass. prof., StateMichiganUniversity) провела исследование, являющееся частью большого проекта, в котором принимают участие шведские и американские специалисты (LundUniversity, SkaneUniversityHospital, JacksonvilleCollegeofMedicineMayoClinic ).Исследовательская команда под руководством профессора Брандин измеряла количество воспалительных биомаркеров в образцах жидкостей организма пациентов с подтвержденной болезнью Паркинсона и контрольной группы без данного заболевания.Как утверждает профессор Брандин, уровень нейровоспаления оказался в значительной степени связан с более тяжелой депрессией, усталостью и когнитивными нарушениями даже после проведенного учета специфических факторов наподобие возраста, пола и длительности заболевания.В настоящее время, к сожалению не существует полного излечения болезни Паркинсона, которая является хроническим прогрессирующим нейрологическим расстройством, которое развивается в результате потери мозгом клеток, вырабатывающих допамин. А он в свою очередь, помогает клеткам взаимодействовать между собой, а также контролирует моторику.Первичными симптомами официально признаны тремор конечностей, челюсти и лица, а также жесткость и негибкость конечностей и туловища с добавлением замедления движений, нарушения баланса; ко вторичным симптомам относят трудности с жеванием, глотанием и речью. По мере их прогрессирования развиваются трудности с передвижением, речью и выполнением простейших рутинных заданий.Однако наряду с моторными проблемам больные испытывают депрессию, когнитивные нарушения и общую усталость.