Болезнь Альцгеймера провоцируют вирусы
Недавнее исследование американских ученых впервые указывает на вирусы, как на первопричину болезни Альцгеймера. В частности, они нашли несколько доказательств, свидетельствующих о том, что определенные виды герпесвирусов способствуют развитию этого необратимого нейродегенеративного расстройства. Эта работа приближает медицинскую науку к определению механизмов, с помощью которых инфекционные агенты участвуют в развитии этой болезни.
Чтобы выяснить, как работают гены и сигнальные пути в мозге людей с болезнью Альцгеймера, специалисты из Исследовательского центра нейродегенеративных заболеваний (NDRC) Университета штата Аризона и их коллеги из Медицинской школы горы Синай использовали объемные наборы клинических данных и сложные инструменты для их анализа. В целом команда обработала результаты секвенирования ДНК и РНК от 622 доноров с клиническими и невропатологическими проявлениями болезни Альцгеймера, а также от 322 доноров мозга без признаков этой болезни.
Параллельно авторы использовали клинические записи, сделанные до того, как доноры умерли – они дали ученым подробную информацию о траектории когнитивного снижения пациентов, а также конкретные невропатологические данные (степень накопления амилоидных бляшек и тау-клубков). Для установления закономерностей были использованы сложные вычислительные инструменты.
В результате ученые идентифицировали в образцах головного мозга, демонстрирующих признаки невропатологии болезни Альцгеймера, высокие уровни вируса герпеса человека типов 6A и 7, по сравнению с нормальными тканями мозга. Кроме того, путем тщательного сопоставления больших наборов данных вирусной РНК и ДНК генов человека, исследователи обнаружили первые «намеки» на вирусные механизмы, которые могут спровоцировать болезнь или усугубить ее течение.
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