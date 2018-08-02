Болезнь Альцгеймера провоцируют вирусы

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Из распространенных болезней, с которыми сталкивается человечество, болезнь Альцгеймера остается одной из самых безжалостных и сложных. Спустя столетие после ее открытия не существует ни эффективной профилактики этого заболевания, ни способов его лечения. Непонятны даже его основные причины.Недавнее исследование американских ученых впервые указывает на вирусы, как на первопричину болезни Альцгеймера. В частности, они нашли несколько доказательств, свидетельствующих о том, что определенные виды герпесвирусов способствуют развитию этого необратимого нейродегенеративного расстройства. Эта работа приближает медицинскую науку к определению механизмов, с помощью которых инфекционные агенты участвуют в развитии этой болезни.Чтобы выяснить, как работают гены и сигнальные пути в мозге людей с болезнью Альцгеймера, специалисты из Исследовательского центра нейродегенеративных заболеваний (NDRC) Университета штата Аризона и их коллеги из Медицинской школы горы Синай использовали объемные наборы клинических данных и сложные инструменты для их анализа. В целом команда обработала результаты секвенирования ДНК и РНК от 622 доноров с клиническими и невропатологическими проявлениями болезни Альцгеймера, а также от 322 доноров мозга без признаков этой болезни.Параллельно авторы использовали клинические записи, сделанные до того, как доноры умерли – они дали ученым подробную информацию о траектории когнитивного снижения пациентов, а также конкретные невропатологические данные (степень накопления амилоидных бляшек и тау-клубков). Для установления закономерностей были использованы сложные вычислительные инструменты.В результате ученые идентифицировали в образцах головного мозга, демонстрирующих признаки невропатологии болезни Альцгеймера, высокие уровни вируса герпеса человека типов 6A и 7, по сравнению с нормальными тканями мозга. Кроме того, путем тщательного сопоставления больших наборов данных вирусной РНК и ДНК генов человека, исследователи обнаружили первые «намеки» на вирусные механизмы, которые могут спровоцировать болезнь или усугубить ее течение.