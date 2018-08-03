Ученые назвали серьезную причину пить кофе каждый день

Создатель легендарных «Твин Пикс» и «Внутренней империи» Дэвид Линч однажды сообщил: «Даже плохой кофе лучше, чем никакого». И маститый знаток тонких материй оказался невероятно близок к истине.Свежее исследование, результаты которого опубликовал журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Internal Medicine, гласит: «У тех, кто регулярно пьёт кофе, намного больше шансов прожить ещё 10 лет, чем у тех, кто игнорирует напиток».Чтобы прийти к такому выводу, учёные из американского Национального института онкологии провели невероятно масштабный статистический анализ. Они использовали данные участников большого генетического исследования в Великобритании — UK Biobank. Добровольцев в нём насчитывалось около миллиона. И почти 20 лет каждый из них регулярно сдавал анализы и прилежно отвечал на вопросы о своём здоровье, образе жизни, привычках…С согласия авторов UK Biobank американцы выбрали анкеты тех, кто каждый день пил кофе. Учёные проанализировали количество и качество напитка (молотый или растворимый, крепкий или нет) и то, как менялось состояние здоровья кофеманов в течение 10 лет.За это десятилетие умерло 14 225 участников исследовании UK Biobank. Но среди них было гораздо больше тех, кто в принципе не пил кофе. Учёные даже вывели зависимость, которая (цитируя исследование) звучит так.Любовь к кофе обратно пропорциональна смертности.Что примечательно, пониженный риск умереть наблюдался даже у тех, кто пил исключительно растворимый кофе или кофе без кофеина и/или злоупотреблял напитком — выпивал 8 и более чашек в день.С чем это связано, учёные пока и сами толком не понимают. Предполагается, что причины — комплексные. Кофе оказывает мощнейшее оздоровительное воздействие на организм:Напиток (как с кофеином, так и без) является лидером по содержанию антиоксидантов — веществ, которые препятствуют повреждению клеток.Замедляет развитие воспалительных процессов в организме.Защищает от цирроза и иных повреждений печени.Снижает риск развития диабета II типа.В общем, пить кофе однозначно полезнее, чем не пить. Опираясь на исследования, учёные даже предлагают сделать напиток важной частью системы здорового питания.