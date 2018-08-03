Как избежать рака: лучшие советы экспертов

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Специалисты Росздравнадзора обнародовали рекомендации, которые могут помочь избежать рака. Главный совет врачей: не набирайте лишний вес.По данным ведомства, значительные излишки веса являются причиной минимум 12 видов онкологических заболеваний – об этом свидетельствуют результаты нового исследования.«Новые данные показали, что избыточный вес является причиной по меньшей мере 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотоки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия», - заявили в Росздравнадзоре.Главными провокаторами рака из числа продуктов специалисты называют алкоголь, разнообразную газировку, фастфуд, продукты с высоким содержанием соли. Отдельно эксперты прокомментировали опасность постоянного употребления мяса.«В процессе промышленного приготовления мяса выделяются вещества, которые обладают высоким канцерогенным потенциалом, поэтому его потребление стоит сократить до 300-500 грамм в неделю», - отметили врачи.Помимо этого, специалисты предостерегли россиян от практики необдуманной витаминизации. Если и получать витамины, - то из полезных, свежих и натуральных продуктов, продуктов, а не из таблеток, утверждают ученые.«Ряд БАДов с высоким содержанием витаминов могут быть опасными. Некоторые добавки, позиционирующиеся как уменьшающие риск развития рака, могут его, напротив, спровоцировать», - поделились своим мнением специалисты ведомства.Также, подчеркивают в нем, риск развития рака можно снизить благодаря физическим упражнениям, употреблению овощей, зелени, фруктов и продуктов из цельного зерна.