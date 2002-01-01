Самый большой миф о полезности средиземноморской диеты

Эту диету периодически объявляют лучше для здоровья, а главное – для долголетия. Но исследование, о котором пишет журнал PLoS ONE, показало: люди, соблюдающие такую диету, стареют с той же динамикой, что и их ровесники, придерживающиеся других рационов.Переход в пожилом возрасте на систему питания в соответствии с правилами средиземноморской диеты - с большим количеством фруктов, овощей и оливкового масла - не способствует поддержанию здоровья, хотя и не ухудшает его. Именно такое заключение было сделано авторами новой работы. В ней, в частности, были учтены данные из России, Польши и Чехии.В странах Восточной Европы пожилые люди часто находятся далеко не в лучшей физической форме в связи с употреблением нездоровой пищи. Ученые провели масштабный опрос с участием мужчин и женщин возрастом от 45 до 69 лет, проживающих в Новосибирске, Кракове и небольших чешских городах. Специалисты интересовало то, как питаются люди, а также их привычная физическая активность на уровне выполнения бытовых дел. В общей сложности этот проект длился от 2002 до 2012 года.Анализ полученных данных показал: люди, чей рацион был близок к средиземноморской диете, в начале исследования независимо от возраста находились в лучшей физической форме, чем питающиеся по-другому. Но в течение 10 лет физические показатели все участников практически уравнялись – мужчины и женщины старели и снижали свою двигательную активность одинаково, несмотря на стиль питания.«Питание овощами, йогуртами и фруктами, а также избегание мяса и яиц не замедляет физического старения», - резюмировали в итоге авторы исследования.