Названо самое вредное блюдо из картофеля

Если хотите побаловать себя жареной картошечкой, то используйте для жарки сало, а не масло.Жареный на масле картофель – одно из самых опасных блюд, считает врач и кандидат медицинских наук Анатолий Печинка. Прежде всего вреден картофель фри, получаемый путем погружения ломтиков картошки в большое количество кипящего масла.«Температура кипения масла достигает 180 градусов, при таких условиях масло становится токсичным, в нем образуются канцерогены», - заметил врач.Специалист предостерег от употребления картофеля фри людей с болезнями печени – при имеющихся проблемах жареная и впитывающая в себя много масла картошка может чрезмерно нагрузить и без того ослабленный орган, спровоцировать ухудшение самочувствия. С большой осторожностью нужно заказывать картофель фри в заведениях общественного питания. Для его готовки там масло, в котором уже жарились продукты, может использоваться повторно – при этом его канцерогенный потенциал значительно возрастает.Любителям жареной картошки врач посоветовал заменять масло салом, поскольку при жарке на сале образуется гораздо меньше потенциально канцерогенных соединений. Также специалист добавил, что жарить картофель нужно без специй.