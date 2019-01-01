Овощи, которые не обязательно готовить

Шампиньоны и кабачки можно (и это даже полезно!) употреблять сырыми. Но есть и другие овощи, которые обычно готовятся, хотя их полезно есть и неприготовленными.Таким продуктом, к примеру, является цветная капуста. В ней содержатся витамины С и К, а также вещество холин, укрепляющий структуру клеточных мембран и необходимый для производства нейротрансмиттера, защищающего мозг от нейродегенеративных заболеваний.Помимо цветной, полезно есть в сыром виде брокколи. Хотя бы потому, что при варке пропадает почти 40% содержащегося в ней витамина С. Исследование голландских учёных показало, что при употреблении сырой, а не приготовленной брокколи гораздо лучше усваивается вещество сульфорафан, помогающее понижать давление, улучшать здоровье сердца, а также бороться с раковыми клетками.Сырые кабачки тоже могут быть полезным и здоровым блюдом – они низкокалорийные, богаты белком, клетчаткой, витаминами А и С, а также важным для функционирования всего организма калием. Богата калием, а также витамином С и фолиевой кислотой свекла – ее употребление в сыром виде стимулирует иммунную и кровеносную системы, а также очень полезно для репродуктивных функций организма.Не вредно употреблять сырыми и шампиньоны. Это продукт – хороший источник витаминов группы В и белка.