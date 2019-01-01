Назван лучший способ уснуть за минуту

Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики.Ученые утверждают, что этот метод помогает человеку не только быстро заснуть, но также успокоиться в ситуации сильного стресса.Сотрудник Гарвардского университета Эндрю Вейл предлагает использовать для быстрого засыпания древнеиндийские практики медитации. Их применение, утверждает специалист, позволяет не прибегать к лекарствам.«Не можете заснуть, не знаете, как правильно лечь, какую позу принять? Не нужно отчаиваться - выход есть: это простая техника правильного дыхания», - заявил доктор Вейл.Итак, что нужно делать?Лечь в постель и принять удобную позу.Сделать носом несколько размеренных вдохов и выдохов на протяжении четырех секунд.Остановить дыхание на семь секунд.В течение 8 секунд выдыхать воздух ртом.«Эта система 4-7-8 поможет уснуть человеку всего за одну минуту», - заявил специалист.