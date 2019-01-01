Медики рассказали о пользе частых посещений сауны

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Ученые начали замечать, что на продолжительность жизни человека влияют не только его вредные привычки.Частое посещение саун заметно понижает вероятность развития болезней сердца и сосудов, проблем с работой мозга и легких, а также снижает шансы на преждевременную смерть."Пока не понятно, что здесь является причиной и следствием, из-за чего нельзя говорить о том, что походы в сауну могут заменить другие методики профилактики этих болезней. С другой стороны, сауны абсолютно безопасны для людей, не страдающих от проблем с сердцем, и поэтому походы в них никому не повредят",— пишут Яри Лаукканен (Jari Laukkanen) из университета Йювяскуля (Финляндия) и его коллеги.В последние годы ученые начали замечать, что на продолжительность жизни человека влияют не только его вредные привычки, но и диета, образование, уровень депрессии и масса других факторов, напрямую не связанных с работой организма, развитием болезней и процессом дряхления тела в старости.К примеру, за последние годы ученые нашли массу свидетельств того, что даже легкие физические нагрузки в молодости заметно уменьшают вероятность развития болезни Альцгеймера и прочих нейродегенеративных заболеваний, а также резко снижают шансы заполучить гипертонию и умереть от сердечных приступов в преклонные годы жизни.Лаукканен и его коллеги раскрыли еще одну подобную связь, изучая то, как финские сауны влияют на здоровье людей, часто посещающих подобные бани. Для этого ученые объединили данные своих собственных исследований, которые они проводили в последние десять лет, и результаты аналогичных опытов, о которых писали десятки других научных групп.В каждом подобном исследовании участвовало около двух тысяч мужчин и женщин разных возрастов и социальных категорий, что позволило медикам детально оценить то, как походы в традиционную финскую баню влияли на их здоровье. К примеру, оказалось, что любители саун примерно на 44% реже умирали от внезапной остановки сердца, чем люди, не посещающие их или попадающие в баню достаточно редко, и на 65% реже страдали от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия.Вдобавок, аналогичным образом снижалась вероятность развития гипертонии – примерно на 47%, и болезней легких, таких как астма или пневмония. Конечно, как подчеркивают ученые, нельзя исключать и того, что здоровые люди просто чаще ходят в сауну, однако их наблюдения показывают, что походы в баню действительно снижают давление и улучшают работу легких в первые часы после купания.Как предполагают Лаукканен и его коллеги, большинство подобных благотворных эффектов связано с тем, что сауна снижает уровень воспалений в организме, повышает гибкость стенок артерий, стимулирует иммунитет и ускоряет вывод "вредных" версий холестерина из кровеносной системы. Ученые надеются, что все эти гипотезы им удастся проверить в ближайшее время в ходе длительных наблюдений за здоровьем добровольцев.