Названа неожиданная опасность средств для мытья рук

Бактерия вызывает почти не поддающиеся излечению заболевания.Австралийские ученые выяснили, что некоторые штаммы патогенных бактерий, резистентных к антибиотикам, стали устойчивы к дезинфицирующим веществам, содержащими спирт. По мнению исследователей, на это повлияла распространенность дозаторов антибактериального геля в больницах, которые раньше помогали успешно бороться с трудноизлечимыми инфекциями.Дозаторы стали широко использоваться в больницах с середины 2000-х годов, поскольку было показано, что дезинфекция рук помогает затормозить распространение метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия вызывает почти не поддающиеся излечению заболевания, такие как сепсис и пневмония, и обладает множественной лекарственной устойчивостью.Однако ученые обнаружили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащение заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Эти микроорганизмы также вызывают сепсис и являются причиной 10 процентов всех случаев больничных инфекций во всем мире. Более того, эксперименты с мышами показали, что бактерии Enterococcus faecium, выжившие при обработке этанолом, быстрее колонизирует кишечник грызунов.