Названы самые полезные для здоровья сочетания продуктов

Не каждый удачный продуктовый дуэт полезен для организма.Многие любят печенье запивать молоком, к вину подавать сыр, готовить отбивные в яичном кляре, а арахисовое масло мазать на тост вместе с вареньем. При правильном сочетании ингредиентов витамины и минералы, которые в них находятся, будут усваиваться лучше. Вот несколько примеров наиболее удачных сочетаний по мнению авторитетных диетологов.1. Помидоры и оливковое маслоНе обязательно ехать в Италию, чтобы съесть брускетту (кусочек подсущенного на гриле или в тостере хлеба с дольками помидоров, взбрызнутых оливковым маслом) или помидорный салат, заправленный соусом на основе растительного масла. Эти два ингредиента прекрасно дополняют друг друга, считают диетологи. Сильный антиоксидант ликопин, который содержится в томатах, помогает нейтрализовать вредное воздействие ультрафиолета, а оливковое масло способствует усвоению этого антиоксиданта.2. Лосось и шпинатНа ужин предпочтительно выбирать низкокалорийные продукты, к которым относятся и зеленые листовые овощи, например, шпинат. Но сам по себе шпинат есть сложновато, а вот лосось может не только улучшить вкус этого зеленого блюда, но и сделать его более питательным. Лосось является отличным источником кальция и витамина С, а шпинат помогает этим полезным веществам лучше усвоиться.3. Злаки и апельсиновый сокНа завтрак полезно готовить каши, содержащие железо (пшеничную, гречневую и овсяную), и лучше запивать их апельсиновым соком, потому что витамин С, находящийся в апельсинах, повышает способность организма абсорбировать железо. Получать достаточное количество Fe особенно важно для подростков, так как этот минерал ускоряет рост организма, повышает иммунитет и нормализует функции щитовидной железы. Женщинам тоже важно поддерживать уровень железа в норме, так как в период менструации организм теряет большое количество этого микроэлемента.4. Молоко и бананыО пользе злаковых мы уже говорили. Каша будет еще вкуснее, если добавить в нее банан. Этот фрукт отлично сочетается не только с зерновыми, но и с молочными продуктами. Банан содержит инулин — растительный полисахарид, который улучшает обмен веществ, а также повышает способность организма усваивать кальций, находящийся в молоке.5. Омлет и красный перецЕсли хотите съесть что-то пикантное, приготовьте омлет с помидорами или желтым и красным перцем. Исследования показали, что яйца помогают усваивать полезные вещества из ярких овощей (в их число входит и морковь). Такое блюдо можно готовить каждый день, так как в нем много питательных веществ и мало калорий.6. Фрукты и орехиВитамин С, находящийся в фруктах, также прекрасно сочетается с витамином Е, которым богаты орехи и семечки. Оба вещества являются антиоксидантами, поэтому, готовя фруктовые салаты, посыпьте их орехами или семечками — будет не только вкусно, но и очень полезно.7. Сальса и гуакамолеЕсли подать к нарезке из свежей моркови гуакамоле, основным ингредиентом которого является авокадо, и томатную сальсу, то витамин А, находящийся в этих ингредиентах, будет усваиваться намного лучше. Напомним, что витамин А важен для зрения, а также стимулирует рост и развитие клеток в организме.8. Мороженое и солнцеХотите извлечь из мороженого максимум пользы — ешьте его на солнце. Кальций, находящийся в замороженных сливках, лучше усваивается с «солнечным» витамином D. Конечно, диетологи советуют отдать предпочтение все-таки не сладкому мороженому, а низкокалорийным замороженным йогуртам.