Врачи рассказали, что делать, если укачивает в транспорте

Медицинское название этой болезни – кинетоз (болезнь движения).Если вас подташнивает в транспорте или даже на качелях, и вы никак не можете совладать с этим, то, возможно, несколько наших рекомендаций помогут вам избавиться от неприятных симптомов морской болезни.Морская болезнь в автоУкачивание в транспорте – распространенное явление, которое чаще всего встречается в детском и подростковом возрасте. Поскольку впервые с этой проблемой столкнулись мореплаватели, то ее прозвали морской болезнью, хоть и возникнуть она может совершенно в любых условиях, когда человек подвергается действию монотонных колебаний. Морская болезнь может настигнуть на круизном лайнере, в автомобиле и даже на качелях или карусели. Медицинское название этой болезни – кинетоз (болезнь движения).Морская болезнь в цифрахСогласно статистическим данным, примерно 60% детей в возрасте от 2 до 12 лет страдают от морской болезни – их укачивает в транспорте. У 5-10% взрослых морская болезнь остается на всю жизнь.Симптомы морской болезни известны всем – это головокружение, тошнота, рвота, нарушение сна и аппетита. Если вас настигла морская болезнь во время круиза, то вы сможете только лежать пластом в каюте или же висеть на поручнях палубы. Никакого удовольствия такие люди от круиза не получают.Строение вестибулярного аппаратаПочему вас укачиваетИ все же, в чем причина морской болезни? Почему одних укачивает, а других нет? Все дело в нарушении работы вестибулярного аппарата. Это орган, который отвечает за способность держаться на ногах и держать баланс. Вестибулярный аппарат реагирует на изменения положения головы и тела в пространстве, а также реагирует и на ускорение.Вестибулярный аппарат – это сложный рецептор вестибулярного анализатора. Структурной основой вестибулярного аппарата является комплекс скоплений реснитчатых клеток внутреннего уха, эндолимфы и включенных в нее известковых образований – отолитов. Из рецепторов равновесия поступают статические и динамические сигналы. Первые связаны с положением тела, а вторые – с ускорением. И те и другие сигналы возникают при механическом раздражении чувствительных волосков.Когда человек движется или же покачивается в транспорте, то мозг получает достаточно противоречивую информацию из разных органов чувств. То есть, рецепторы вестибулярного аппарата указывают на то, что тело неподвижно, а в это время глаза видят иную картину – движение и колебание. И такое состояние приводит к головокружению и тошноте.Укачивание в транспортеФакторы, способствующие укачиваниюПримечательно, что у большинства людей вестибулярный аппарат достаточно тренирован, и спокойно выдерживает такие нагрузки. При передвижении наземным транспортом или самолетом у большинства людей вестибулярный аппарат справляется со своими функциями и реагирует на изменение в положении и ускорении без ощутимых сбоев. Однако у людей, которых укачивает в транспорте, по-видимому, имеются некоторые генетические особенности, из-за которых вестибулярный аппарат не справляется с возложенной нагрузкой.Врачи уверяют, что провоцировать появление симптомов морской болезни (то есть нарушение в работе вестибулярного аппарата) могут и некоторые факторы, к которым относятся:жара;неприятный запах (в частности, запах табака);употребление алкогольных напитков;эмоциональное перенапряжение;беременность;переутомление;другие факторы.Традиционно, на корабле страдающих морской болезнью значительно больше, чем на автомобиле или самолете. Когда судно уходит в рейс, то иногда даже опытных моряков настигает эта проблема.Что делать, если вас укачиваетЧто же делать, если вы страдает такой болезнью, а впереди вам предстоит путешествие? Для этого следует воспользоваться следующими рекомендациями:Примерно за 2 часа до выхода в море или посадки в транспорт не стоит есть или пить спиртное или газированные напитки. В противном случае вы спровоцируете тошноту и можете вырвать.Отвлекайтесь. Если вас укачивает, то вам могут помочь отвлекающие «маневры». Развлекайтесь или просто общайтесь с попутчиками. Займитесь каким-то интересным делом, которое позволит вам забыть о своей проблеме.Смотрите на горизонт. Если вы путешествуете на корабле, то находиться лучше всего на корме, а смотреть нужно не на волны, а на линию горизонта.Смотрите вперед. Категорически не рекомендуется располагаться против движения в любом транспорте. Смотрите всегда вперед, это вам поможет избежать укачивания.Препараты от укачивания. Примерно за 30-60 минут перед поездкой или морской прогулкой следует принять препарат от укачивания.Имбирь и огурцы от укачивания. Некоторым людям от укачивания помогает имбирь в любом виде (порошок, леденец, пастилка и даже имбирное печенье). А некоторым помогают соленые огурцы, если их жевать понемногу.Работаем ногами. При укачивании можно попытаться «обмануть» вестибулярный аппарат. Попробуйте переминаться с пяток на носки или перебирать ногами. Таким образом, вам удастся уменьшить несоответствие сигналов от разных органов, которые получает вестибулярный аппарат. То есть, вы создадите имитацию того, будто вы передвигаетесь по земле.Спите. Если есть такая возможность – прилягте, закройте глаза и попробуйте заснуть.Тренируйте вестибулярный аппаратИзбежать дальнейших проблем в транспорте помогут тренировки вестибулярного аппарата. Можно попробовать следующие варианты:Качание на качелях. Если ребенок будет регулярно качаться на качелях, то выраженность морской болезни уменьшиться и возникать она будет все реже.Аэробика и аквааэробика – отличная тренировка вестибулярного аппарата.Спортивные игры – баскетбол, футбол, волейбол, спортивная ходьба. При выполнении этих упражнений человек движется во всех плоскостях, что положительно влияет на вестибулярный аппарат.