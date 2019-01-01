Врачи назвали недостаток употребления мороженного на жаре

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Эффект от такого охлаждения только временный.Почему не стоит есть мороженое и пить смузи в жару.Кажется, как же без мороженого летом? Но все дело в процессе пищеварения и терморегуляции организма.Сразу после холодного напитка вы можете почувствовать охлаждающий эффект, но продлится он недолго.Как только организм начнет переваривать продукты, которые поступили, то станет жарче.Из-за этого контраста может показаться, что вас бросает в жар. Чтобы освежиться, лучше выпейте воды комнатной температуры.