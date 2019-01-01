10 полезных уловок, которые спасут подпортившиеся продукты

Иногда внешний вид бывает обманчивым, и не совсем приглядный и аппетитный продукт все еще может сохранять свой вкус и аромат. Если с едой все-таки произошли неприятные изменения, не спешите отправлять ее в мусорное ведро. Подпортившиеся продукты еще могут стать ингредиентом нового блюда.БананыНе расстраивайтесь, если бананы немного потемнели. От таких изменений вкус продукт нисколько не меняется. Немного подпорченные бананы можно смело использовать для приготовления различной выпечки, освежающих коктейлей и смузи. А если внешний вид бананов вас пугает, приготовьте из них вкусное мороженое. Просто перебейте бананы в блендере и отправьте в морозильную камеру.ЦитрусыАпельсины, мандарины и лимоны, которые уже начали портиться, можно превратить в ароматную начинку для курицы. Для этого нужно лишь срезать с фруктов подпорченные участки. Мякоть цитрусов можно использовать также для приготовления соков, а их цедру — добавлять в выпечку. Пригодиться испортившийся цитрус может и для различных бытовых нужд. К примеру, если к половине лимона добавить щепотку соли, то из такой комбинации может получиться отличное очищающее средство. С его помощью можно быстро очистить решетку для гриля.Яблоки и грушиЕсли на яблоках и грушах уже начали появляться коричневые пятна, не торопитесь отправлять их в мусорное ведро. Потемневшие участки фруктов можно срезать, а из оставшейся части приготовить вкусное пюре. Получившейся массой можно, к примеру, дополнить овсяную кашу. А еще лучше использовать пюре из груш или яблок в качестве начинки для пирогов или основы для соусов. Можно также подпорченные фрукты нарезать кольцами и замочить в сахарной воде на сутки, затем разложить на противень и высушить при температуре в 60 ?С в течение 6-8 часов. Высушенными фруктами потом можно дополнять любимые каши к завтраку.ЯгодыВернуть вторую жизнь ягодам, которые уже начали портиться, поможет заморозка. Просто промойте их хорошенько под водой и отправьте в морозильную камеру. Такая нехитрая манипуляция позволит наслаждаться ароматной выпечкой, ягодными соусами и коктейлями круглый год. Можно также замороженные ягоды использовать вместо кубиков льда для подачи холодных напитков.ТравыС сожалению, свежей зелени свойственно быстро портиться. Но увядающим травам можно дать вторую жизнь, отправив их в морозилку на хранение. Измельчите подпорченную зелень в блендере и добавьте к ней немного оливкового масла и специй. Заполните полученной смесью формочки для льда и смело добавляйте зимой зелень в первые блюда, соусы и маринады.Еще из такой зелени можно приготовить вкусный паштет. Смешайте измельченную зелень со сливочным маслом и наслаждайтесь вкусными бутербродами с зеленым паштетом.ХлебНе успели съесть весь хлеб, и он стал черствым? Не беда! Сбрызните хлеб водой, заверните в фольгу и поставьте в разогретую духовку на 10 минут. Такая простая манипуляция поможет хлебу снова стать хрустящим и мягким. Кроме того, из черствого хлеба можно сделать панировочные сухари, гренки и пряные сухарики для салатов.А еще можно вычистить из хлеба мякиш и в полученные корзиночки добавить фарш и сыр. Затем запечь их в духовке и получить таким образом вкусное и оригинальное второе блюдо к семейному ужину.ОвощиНемного подпортившиеся перец, огурцы, морковь и редис тоже можно использовать для приготовления новых блюд. Для этого просто обрежьте подпортившиеся места, нарежьте овощи небольшими ломтиками, приправьте специями и поставьте мариноваться в составе из белого уксуса, сахара и соли. Уже через 6 часов можно будет наслаждаться приятным вкусом и ароматом маринованных овощей.А если в холодильнике есть немного подпорченные помидоры, можете смело готовить из них итальянский соус. Срежьте с помидор плохие части, бланшируйте и перебейте их в пюре. После добавьте в массу итальянские травы и получайте удовольствие от вкуснейшего соуса.МолокоНередко случается так, что многие не успевают допить молоко, прежде чем оно испортится. Но кислое молоко — это не повод для расстройств. Из него можно приготовить огромное количество вкусных и оригинальных блюд. И в первую очередь из него можно приготовить к завтраку блины и оладьи. На кислом молоке они получаются особенно нежными и пышными. Выберите интересный рецепт блинчиков и оладьев на кефире и используйте вместо него скисшее молоко. От такой замены блюдо получается ничуть не хуже. Можно попробовать приготовить из кислого молока и домашний творог. А из творога смело начинать экспериментировать с сырниками, запеканками и варениками.СметанаВ холодильнике есть просроченная сметана? Не спешите списывать ее со счетов. Конечно, для приготовления салатов и супов она не подойдет. Но вот для использования в качестве основы для теста вполне пригодна. Из такой сметаны получаются вкуснейшие оладьи, торты, пирожки и кексы. И даже если вы боитесь, что блюда будут иметь кисловатый привкус, отбросьте все сомнения: при термообработке он бесследно уходит.СырПоявление налета и тем более пятен плесени существенно портят внешний вид твердых сортов сыра. Однако это не повод выбрасывать продукт. Его все еще можно есть без вреда для здоровья. В сырах таких сортов, как Чеддер и Пармезан, плесень не способна проникать внутрь, поэтому если срезать поврежденный участок, можно смело использовать их для приготовления блюд. А если даже после обработки кусочек сыра по-прежнему кажется неаппетитным, измельчите его с помощью терки и добавьте в любое горячее блюдо.