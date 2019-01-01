Привычки, которые могут вызывать рак
По мнению канадских ученых, пристрастие к табаку не первое, что грозит человеку онкологией. В частности, тот вред, который наносит организму стабильное недосыпание, ничуть не слабее разрушительного действия сигарет, убеждены исследователи.
«У тех пациентов, которые спят меньше 7 часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у курильщиков», - констатировали научные специалисты.
Кроме того, пагубной для здоровья ими была названа привычка проводить много времени в положении сидя. Необходимо устраивать физическую разминку своим мышца каждые полчаса, - в противном случае начнет увеличиваться риск развития рака легких, простаты или груди.
Приготовления пищи на газовой плите исследователи также отнесли к тем бытовым действиям, которые увеличивают вероятность развития онкозаболевания. Неблагоприятные процессы в человеческом организме, приводящие к раку, могут развиваться под действием проникающих в тело частиц окиси углерода, двуокиси азота, а также формальдегида, которые появляются в воздухе во время горения газа.
Также медики настоятельно советуют воздерживаться от выдавливания угрей, чтения в туалете и просмотра телевизора во время еды – все это привычки, таящие очень большую опасность для здоровья, но как правило воспринимаемые как гораздо менее безобидные, заметили специалисты.
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