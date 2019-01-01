Привычки, которые могут вызывать рак

Ученые утверждают, что практически ежедневно большинство из нас совершает множество действий, последствия которых могут принимать форму болезней, включая онкологические. Список привычек, способных провоцировать развитие рака, составили ученые из Канады.По мнению канадских ученых, пристрастие к табаку не первое, что грозит человеку онкологией. В частности, тот вред, который наносит организму стабильное недосыпание, ничуть не слабее разрушительного действия сигарет, убеждены исследователи.«У тех пациентов, которые спят меньше 7 часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у курильщиков», - констатировали научные специалисты.Кроме того, пагубной для здоровья ими была названа привычка проводить много времени в положении сидя. Необходимо устраивать физическую разминку своим мышца каждые полчаса, - в противном случае начнет увеличиваться риск развития рака легких, простаты или груди.Приготовления пищи на газовой плите исследователи также отнесли к тем бытовым действиям, которые увеличивают вероятность развития онкозаболевания. Неблагоприятные процессы в человеческом организме, приводящие к раку, могут развиваться под действием проникающих в тело частиц окиси углерода, двуокиси азота, а также формальдегида, которые появляются в воздухе во время горения газа.Также медики настоятельно советуют воздерживаться от выдавливания угрей, чтения в туалете и просмотра телевизора во время еды – все это привычки, таящие очень большую опасность для здоровья, но как правило воспринимаемые как гораздо менее безобидные, заметили специалисты.