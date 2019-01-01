Определен лучший тип питания для замедления старения

Помогает сбросить вес и поддерживает здоровье, сокращает частоту эпилептических приступов и побуждает мозг долго сохранять способность пребывать в рабочем состоянии. Все эти преимущества дает следование питанию, построенному по принципу кетогенной диеты, заявили западные специалисты.В повседневный рацион в рамках кетогенной диете входят куриное мясо, бульоны, овощи, грибы, сметана и сыр, яйца (с желтком), авокадо. Также нужно пить достаточно воды. Потребление углеводов должно быть ограничено до 35-50 граммов в сутки. Белок нужно употреблять, исходя из расчета: до 1,5 граммов на килограмм веса.Американские диетологи констатировали, что кетогенная диета является лучшим способом быстро сбросить лишний вес и «заморозить» процессы старения в организме.Нетрудно понять, что кетодиета основана на употреблении разных источников жиров, ограничении углеводов и умеренном потреблении белка. По словам специалистов, при таком питании организм получает энергию за счет переработки жировых ресурсов, что приводит к снижению содержания жира в организме в целом.В свое время кетогенная диета была разработана с целью купирования эпилептических припадков у детей, - и действительно, доказала при этом свою эффективность. Затем ее стали массово использовать спортсмены.«Такое меню укрепляет кости и поддерживать мозг в активном состоянии, уменьшая вероятность серьезных заболеваний, таких как деменция», - высказались исследователи.