10 способов проверить качество продуктов

Даже если не говорить о том, что можно съесть и не заметить продукты с истекшим сроком годности, остается множество факторов некачественной еды, которые мы пропускаем. Например, растительные жиры в сыре или крахмал в твороге невооруженным глазом заметить нельзя, но, зная некоторые лайфхаки, можно навсегда себя обезопасить от подделок. Даже порошковое вино легко отличить от настоящего, не сталкиваясь с последствиями для здоровья. И не стоит забывать о том, что сегодня существует множество технологий, которые позволяют продлить срок годности продуктам, не заботясь об их качестве. Продавцам главное, чтобы внешне они выглядели презентабельно.МороженоеЕсли вы сомневаетесь в качестве определенного сорта мороженого, проведите простой эксперимент. Оставьте кусочек этого десерта при комнатной температуре. Если мороженое сделано без растительных добавок и вредных примесей, оно растает довольно быстро, превратившись в однородную кремообразную массу. Десерт с примесями растительного жира превратится в неприятного вида жидкость и будет таять значительно дольше.Мясо птицыМясо курицы или индейки лучше всего проверять на пригодность к употреблению, глядя на филе. Куриная грудка в норме должна быть упругой и розовой. Если же вы видите на ней явные белые прожилки и слишком толстый слой жира, значит эти цыплята слишком быстро набирали вес. Другими словами, их пичкали не слишком полезными препаратами, и это непременно отразится на вашем здоровье. Если грудка индейки или курицы по цвету немного желтоваты, то, скорее всего, мясо несвежее.Замороженные овощи и фруктыПокупая замороженные полуфабрикаты, вы уже идете на риск, потому что никто не гарантирует правильного хранения такой еды. Но все же есть возможность убедиться в том, что овощи и фрукты, обработанные холодом, конкретно в этой пачке не испорчены. Во-первых, они не должны быть слипшимися в один большой ком. Во-вторых, в пачке не должно быть снега и льда, которые увеличивают вес упаковки и свидетельствуют о многократной заморозке продукта.Молочные продуктыМолочные продукты подделывают обычно не целиком, а смешивают с посторонними субстанциями для увеличения объема. Обычно это касается творога, сметаны или масла. Есть сразу несколько способов проверить их качество. Например, на творог можно капнуть немного йода. Некачественный продукт окрасится в голубой цвет, чем обнаружит присутствие крахмала в составе. Сметану же стоит попытаться растворить в воде. Если в ней есть растительный жир, она растворится хлопьями. Качественный продукт окрасит воду в равномерный белый цвет.МедМанипуляции с медом — довольно распространенное явление, поскольку этот продукт дорогой, и даже незначительное увеличение его объема за счет добавления посторонних субстанций сулит солидную прибыль. Итак, мед для начала можно просто зачерпнуть ложкой и попытаться вылить обратно. Качественный мед образует ровную по всей длине и непрерывающуюся струю. Еще один способ — капнуть на бумагу. Если в составе меда есть посторонняя жидкость, она проявится мокрым пятном вокруг капли меда. Смешайте немного меда с уксусом. Пошла химическая реакция? Значит, вас обманули.РыбаРыба портится стремительно, поэтому проверять ее на качество нужно еще до покупки. Первые признаки необратимых процессов должны быть заметны сразу. Так, у начавшей портиться рыбы мутнеют глаза и сереют жабры. При этом, если на тушке рыбы не хватает чешуек, это тоже свидетельствует о начавшемся гниении. Причем все эти процессы видны задолго до того, как появляется неприятный запах. Свежая рыба тонет в чистой воде, а явные кровеносные сосуды внутри брюшка говорят о том, что есть ее можно без опаски.МясоВыбирая мясо, нужно нажать на него пальцем. При сильном нажатии на нем останется след, но со свежего куска он тут же исчезнет, поскольку качественное мясо характеризуется упругостью. Попросить разрезать кусок. Если на разрезе цвет мяса неоднороден, скорее всего, срок годности ему продляли искусственными способами. Еще один способ убедиться в свежести мяса — промокнуть его бумажным полотенцем. Нормальное не должно оставлять слишком мокрых и кровавых следов.ЗеленьДля определения свежести зелени обычно не нужны никакие дополнительные лайфхаки. По ней сразу видно, как давно она лежит на полке супермаркета. Однако полезно знать, что листья свежей зелени, если их направить вертикально вверх, не будут свисать бессильными «собачьими ушами». Кроме того, темно-зеленый цвет трав чаще всего свидетельствует о том, что их растили с использованием нитратов. О том же говорят и неестественно длинные стебли.СырВ сыр нередко добавляют растительные жиры, что особенно актуально научиться замечать в условиях российского импортозамещения. Еще в магазине можно попросить отрезать от головы сыра тонкий кусочек. Если это не твердый сыр типа пармезана или чеддера, кусок должен быть упругим и не рассыпаться на глазах. Еще некачественный сыр на воздухе очень быстро сохнет и выделяет влагу на поверхность. Нормальный продукт при комнатной температуре будет просто размягчаться.ВиноНаиболее частый вариант некачественного вина — это порошковый суррогат, то есть красители, смешанные со спиртом и иногда соком. На самом деле распознать такое довольно легко, если под рукой есть обычная пищевая сода. Немного вина нужно капнуть в емкость с содой и слегка размешать. Если ваше вино было ненастоящим, оно не изменит свой цвет. Если же перед вами качественный напиток, его цвет изменится, и вы это заметите невооруженным глазом. Вино станет более темным или даже серым.