Секреты покупки оливкового масла

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При выборе оливкового масла в супермаркете основными критериями его оценки зачастую служат известность региона-производителя, яркая упаковка и высокая стоимость. Хотя в случае с маслом цена играет второстепенную роль, ведь даже среди недорогих масел можно встретить качественную продукцию. Оценивая оливковое масло, внимание следует обращать на совсем другие черты. Эксперты предложили руководство по выбору оливкового масла расскажет, что следует учесть при покупке, чтобы гарантированно уйти из магазина с продуктом высокого качества.Выбирайте темную бутылкуТак же как кислород и тепло, свет может преждевременно испортить оливковое масло. Поэтому предпочтение нужно отдавать маслу в темных стеклянных бутылках, а не пластику или прозрачной таре из стекла. Производители, которые дорожат своей репутацией, уделяют упаковке масла ничуть не меньше внимания, чем содержимому бутылки, и заботятся о том, чтобы она не испортила качество продукта в процессе хранения.Ищите надпись Еxtra virginНаличие на этикетке словосочетания «extra virgin» является важным показателем качества. Эта маркировка означает, что перед вами результат первого прессования при температуре не выше 27 градусов, то есть масло высшего качества холодного отжима, которое содержит максимум полезных веществ. Кулинары всех мастей отдают предпочтение именно ему.Учитывайте места производства и сертификацияПроизводители высококачественных масел гордятся своей продукцией, поэтому нередко указывают на этикетке название своей фабрики. Помимо него на этикетке может быть отмечен сертификат происхождения масла PDO или PGI, которые обозначают, что данное масло было сделано в определенном регионе с использованием традиционных методов производства.Не смотрите на цветВопреки расхожему мнению, для оливкового масла цвет не является прямым показателем качества. Он может изменяться от светло-золотого до темно-зеленого. Зависит это от сорта оливок, места их произрастания и метода производства.Не покупайте оптомПредложение купить несколько литров по цене одной небольшой бутылки звучит весьма заманчиво. Но успеете ли вы израсходовать весь этот стратегический запас за год? С момента открытия бутылки оливковое масло рекомендуется употребить в течение 12 месяцев. Со временем полезные свойства масла будут снижаться, а аромат станет не таким насыщенным.Остерегайтесь маркетинговых уловокЯрлыки вроде «first press» или «cold press» заставляют вас думать, что внутри бутылки какое-то особенное масло, улучшенного качества. В действительности же эти надписи — всего лишь результат работы маркетологов, которые таким образом хотели выделить бутылку в общей массе.Ищите «лучшую» датуВ отличие от вина или выдержанного твердого сыра оливковому маслу время не идет на пользу. Лучшей подсказкой оптимального срока для масла станет дата урожая, после сбора которого готовое масло следует употребить в течение двух лет. Если она не указана на этикетке, ориентироваться нужно на дату производства: срок годности натурального масла с даты производства не должен превышать 18 месяцев. При выборе масла всегда отдавайте предпочтение тому, что моложе.