Эти продукты защитят от депрессии лучше таблеток

Употребление продуктов питания с высоким содержанием волокон уменьшает уровень стресса и даже может не дать пище или бактериям протечь из кишечника в кровоток. К такому выводу пришли исследователи из University College Cork.Продукты питания с высоким содержанием пищевых волокон уменьшают уровень стресса в организме и не дают пище и бактериям протекать из кишечника в кровь, как выяснили исследователи. Связь между бактериями в нашем теле и нашим поведением, особенно, тревожностью и стрессом, это достаточно популярная область для научных исследований. Продукты питания с высоким содержанием волокон вроде фруктов, овощей и цельнозерновых являются основным источником субстанцией под названием короткоцепочечные жирные кислоты в нашем организме.Исследователи выяснили, что в течение длительного периода времени низкий уровень этих жирных кислот делает кишечник менее эффективным и более «протекающим». В результате, стенки кишечника дают возможность непереваренным частицам пищи, бактериям и микробам проникать в кровоток, что способствует устойчивым воспалительным процессам. Исследования на мышах показали, что если в диете содержится достаточное количество пищевых волокон, то грызуны демонстрируют меньшую тревожность и депрессивные симптомы, они являются более социальными и проявляют хорошие когнитивные навыки.Выводы исследования позволяют предположить, что короткоцепочечные жирные кислоты оказывают воздействие на мозг в плане снижения уровня тревожности и депрессии. Они также защищают кишечник от опасных протечек.