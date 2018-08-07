Нужны ли вам разгрузочные дни

Специалисты выяснили, что думает доказательная медицина по поводу быстрого избавления от шлаков и лишних килограммов.Посидел денёк на кефире, яблоках, бананах или воде — согнал пару лишних килограммов, очистил организм от токсинов и вообще почувствовал себя более здоровым.Звучит вкусно. Только абсолютно антинаучно.Что такое разгрузочные дниРазгрузочными днями принято называть существенное ограничение калорий на сутки. Кто-то добивается этого, питаясь исключительно яблоками, кто-то разрешает себе только кефир, кто-то сосредотачивается на гречке, самые отчаянные и вовсе садятся на одну воду…Но в целом без разницы. Какой бы продукт вы ни выбрали, эффект будет нулевым. Точнее, отрицательным в долгосрочной перспективе.Есть много способов сделать ваше тело более здоровым, но разгрузочные дни — не один из них.Несколько меняют дело лишь пара нюансов, но о них чуть позже.Нужны ли вообще разгрузочные дниЧтобы ответить на этот вопрос, надо понять, зачем они проводятся. Разложить, так сказать, детокс по полочкам. А затем проанализировать, достигается ли ожидаемый результат.Целей, как правило, всего три.1. Очистить организм (кишечник) от шлаковРезультат: отрицательный.При слове «шлаки» медики начинают сочувственно и несколько ехидно улыбаться. Потому что существование неких токсинов в организме — это скорее миф.Некоторые учёные и вовсе считают «детоксикацию» исключительно коммерческим проектом, направленным на выкачивание денег из доверчивых пациентов.В любом случае по сей день не существует авторитетных исследований, которые бы доказали пользу детокс-диет.Отдельно надо сказать о том, что у человеческого тела есть целый набор естественных «очищающих» систем. Это и печень, и почки, и желудочно-кишечный тракт, и даже кожа. Если эти органы здоровы и работают нормально, они отлично справляются с выведением всего лишнего и вредного за пределы организма. Устраивать им дополнительный стресс, отказывая в питании, не стоит.Если же речь идёт о каких-то нарушениях, то экспериментировать с разгрузочными днями тем более нельзя. Любые диетические ограничения должны вводиться только по рекомендации вашего лечащего врача.2. Быстро согнать весРезультат: спорный.Если ваша цель — сбросить пару килограммов, то после разгрузочного дня весы вас действительно порадуют. Правда, ненадолго. С огромной вероятностью очень скоро вы получите те же килограммы обратно. А возможно, и с «друзьями».Дело в том, что снижение веса после разгрузочного дня зачастую связано с потерей жидкости. Как только вы возвращаетесь к привычному рациону, количество влаги в вашем организме и, как следствие, масса тела снова увеличиваются.Второй фактор — замедление обмена веществ. Испуганный внезапными ограничениями организм сначала начинает расходовать как можно меньше энергии, а затем, как только питание возобновляют, принимается активно запасать жирок на будущее. И может перестараться.3. Почувствовать лёгкость, стать энергичнееРезультат: спорный.Типичными побочными эффектами разгрузочных дней являются:-падение уровня сахара в крови;-головокружение;-слабость;-быстрая утомляемость;-головные и мышечные боли.Некоторые люди, однако, утверждают, что чувствуют себя лучше во время и сразу после разгрузочных дней. Специалисты из американской Mayo Clinic объясняют это тем, что из рациона исключаются продукты с высоким содержанием сахара и твёрдых жиров. Однако того же эффекта можно достичь, и не терзая себя голодом. Достаточно просто пересмотреть своё повседневное меню.Значит ли это, что разгрузочные дни бесполезныНе совсем. Существуют два случая, в которых пищевые ограничения действительно оправданны.1. Врачебные рекомендацииРяд заболеваний — например, нарушения в работе органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, диабет и преддиабетическое состояние — требуют особого подхода к питанию. Лечащий врач может порекомендовать вам диету с низким содержанием сахара. Или, к примеру, только из перетёртых в кашицу продуктов, чтобы дать отдохнуть воспалённому кишечнику.Но такие диеты нельзя назвать разгрузочными днями. Как правило, они длятся достаточно долго, а в некоторых случаях их приходится соблюдать до конца жизни.2. Интервальное голоданиеЧтобы разгрузочные дни действительно приносили пользу, их надо проводить не когда вздумается, а регулярно. То есть с некой вполне определённой и чётко соблюдаемой периодичностью. В этом случае разгрузочные дни становятся элементом так называемого интервального голодания, которое улучшает здоровье — причём это научно доказано.Тут есть важный аспект. В отличие от разгрузочных дней, предполагающих ограничение калорий, интервальное голодание — это чередование «сытых» периодов с абсолютно голодными. Если вы не едите, значит, вы не едите совсем, ограничиваясь водой или разбавленными овощными соками. Лишь в таком случае ограничения питания принесут очевидную пользу.Но опять же отметим: любые пищевые эксперименты стоит согласовать с вашим терапевтом. Это лучший способ не навредить себе.