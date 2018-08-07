Названы главные причины потливости по ночам

Медики составили список из девяти факторов.Если в ночное время суток чрезмерно выделяется пот, и это длится на протяжении некоторого периода времени, стоит обратиться за надлежащей медицинской помощью.Причины потливости бывают разного происхождения. Пот выделяется как из-за менопаузы, так и при наличии серьезных патологий. Сильное потоотделение ночью — симптом, требующий особого внимания и быстрой реакции. Знание 9 основных причин сильного потоотделения поможет быстро отреагировать и принять необходимые меры.Потливость в ночное время суток: 9 признаков болезни1. Ночная потливость при менопаузеПотливость ночью часто возникает при гормональных изменениях. К сожалению, женщины могут испытывать ряд симптомов при менопаузе (и при перименопаузе, то есть непосредственно перед менопаузой), среди которых резкие смены настроения, сильное потоотделение, депрессивные состояния. Ночная потливость доставляет массу дискомфорта для женщины на данном этапе жизни.2. Кислотный рефлюкс как причина потаЕще одна причина потливости — это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), или кислотный рефлюкс. При заболевании происходит отток желудочного сока в горло или пищевод, вызывая приступ изжоги. В ночное время суток дискомфорт более ощутим из-за анатомического горизонтального положения тела человека во время сна. Потливость ночью также сопровождает симптоматику ГЭРБ. Прием лекарственных препаратов поможет избавиться от изжоги и от того, что организм чрезмерно вырабатывает пот среди ночи.3. Сильное потоотделение из-за обструктивного апноэ во снеЗачастую храп считают «плохой привычкой» или даже причудой. Однако это не так. Храп может быть признаком серьезной патологии – апноэ во сне. Ночное апноэ провоцирует нарушения в процессах дыхания, делая его учащенным и неровным, с возможными даже кратковременными остановками. В результате этого возникает сильное потоотделение, добавляющее дополнительный дискомфорт.4. Ночная потливость при гипертиреозеОчередная причина потливости — повышенный уровень гормонов в щитовидной железе. Гипертиреоз провоцирует повышение температуры, тем самым образовывая пот в большом количестве. Ночная потливость при этом легко устраняется с помощью специальной диеты и медикаментозных средств.Из продуктов питания следует исключить цветную и белокочанную капусты, репу, просо, продукты из сои. Все это вызывает сбои в работе щитовидной железы, и вызывает не только потливость ночью, но и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.5. Сильное потоотделение при гипогликемииСильное потоотделение часто возникает вследствие резкого снижения уровня сахара в крови человека. Люди, страдающие гипогликемией, помимо ночных кошмаров и плохого сна, часто вдобавок получают и потливость ночью.Устранить признаки заболевания можно с помощью надлежащего контроля уровня сахара в крови. Специальное постоянное устройство контроля глюкозы (ПУКГ) поможет больному спать спокойно в ночное время суток и не бояться, что все тело окутает обильный пот.Однако, чтобы получить уровень глюкозы в крови 6,2 ммоль / л, предварительно стоит проконсультироваться с врачом, и получить все необходимые рекомендации по настройке прибора. Такое устройство всегда будет контролировать и сигнализировать о скачках глюкозы в кровотоке.6. Ночная потливость и туберкулезОдной из страшных инфекционных болезней является развитие патогенной бактерии в организме человека под названием Mucobacterium tuberculosis. Статистика такова: 9,6 миллионов человек в мире болеют данной патологией, из них 1,5 миллиона умирают ежегодно.Стоит быть внимательным и не игнорировать симптомы, так как ночная потливость является одним из признаков туберкулеза. Потливость ночью из-за патологии может продолжаться несколько месяцев, прежде чем бактерия обретет более вирулентное состояние.Параллельно необходимо следить за сопутствующими признаками: лихорадка, снижение нормальной массы тела и кашель.7. Потливость ночью при лимфомеОнкологическое заболевание иммунной системы – лимфома — еще одна причина потливости в ночное время суток.Если среди ночи обнаруживается, что пот полностью намочил ночную рубашку и всю простынь, то это возможно говорит о наличии онкологической патологии в организме человека. Данный симптом возникает из-за направленности организма на борьбу с раковыми клетками и сопутствующее поднятие температуры тела.Стоит обратить особое внимание на комплекс признаков, которые часто являются симптомами лимфомы: потеря аппетита и снижение массы тела, усталость, ночная потливость и сонливость.Необходимо помнить, что причины потливости бывают разного характера, но игнорировать сигналы своего организма не стоит. Лучше всего посетить лечащего врача, чтобы убедиться в отсутствии серьезных патологий.8. Сильное потоотделение при ВИЧ-СПИДПричина потливости может заключаться и в развитии такого заболевания, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Однако на ранних стадиях у больного ВИЧ наблюдаются такие признаки, как усталость, сильная головная боль, ночная потливость и даже сыпь. Некоторые больные на ВИЧ также утверждают, что такое сильное потоотделение они никогда не ощущали раньше.9. Ночная потливость вследствие приема медикаментовПобочные явления после приема лекарственных препаратов могут вызывать потливость ночью. Такая причина потливости часто обусловлена употреблением антидеприсантов, антигипертензивных и жаропонижающих средств.Если ваша ночная потливость не связана с серьезными проблемами со здоровьем, то скорей всего организм перенасыщен токсинами, излишней жидкостью и другими вредными веществами. После обязательной консультации у врача попробуйте некоторое время пропить натуральные дренажные напитки для чистки и похудения.