Медики рассказали, какая ягода полезна для беременных

Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным.Клюква особенно полезна для будущих мам, ведь она содержит много различных важных микроэлементов и витаминов.В частности, в клюкве витамина C больше, чем в некоторых цитрусовых.Также ягода содержит витамины группы B и такие вещества как бетаин, биофлавоноиды и другие макро- и микроэлементы.Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным, ведь клюква содержит довольно много флавоноидов, которые помогают существенно улучшить эластичность сосудов, а это положительно влияет на усвоение витаминов организмом.Кроме того, клюкву употребляют в профилактиках заболеваний полости рта, в частности, кариеса и пародонтоза. Ягода существенно уменьшает количество вредных микроорганизмов в полости рта, которые вызывают кариес.