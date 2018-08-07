Какие арбузы наиболее опасны?

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Эксперт Роскачества опроверг популярные «страшилки» о содержании «химии» в арбузах и рассказал, какие из них действительно могут навредить.В Сети можно прочесть о том, что в арбузы с помощью шприцев вводят разные вещества, ускоряющие их созревание и повышающие сладость. Старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов заявил, что такое невозможно. По словам специалиста, шприц оставляет в арбузной кожуре прокол, отчего ягода начинает гнить – никакой фермер или продавец в этом не заинтересованы.Говоря о нитратах, Соколов отметил: их использование большой опасности не представляет.«Нитраты применяются в период созревания арбузов для повышения урожайности, и растение потребляет только нужное ему количество удобрений для роста. К концу созревания арбуза содержание становится предельно минимальным», - пояснил эксперт.В то же время он заметил, что недозрелый арбуз действительно может содержать повышенное количество. Поэтому покупать арбузы нужно исключительно в сезон и уметь их выбирать. Спелая ягода издает при похлопывании чистый звонкий звук, имеет сухой хвостик и небольшое желтое пятно на боку, кожура спелого арбуза плохо поддается протыканию ногтем, целостная и блестящая.«В недозревшем арбузе максимальная концентрация нитратов - в корке. Советую не догрызать арбуз до белой мякоти – именно в этой части, ближе всего расположенной к корке, могут оставаться химикаты», - поделился специалист.