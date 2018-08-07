Доступные продукты, лечащие от болезней

На конференции Американского общества питания в Бостоне были представлены данные о том, как влияют на организм человека получаемые с пищей вещества. Многие целебные вещества, как выяснилось, содержатся в доступных и недорогих продуктах.К примеру, рандомизированные исследования, осуществленные специалистами Университета Вирджинии, продемонстрировали наличие крайне позитивного эффекта в отношении здоровья от регулярного употребления куриных яиц. Ученые заявили о том, что такая привычка снижает риск диабета и ожирения за счет уменьшения резистентности к инсулину, возникающей у людей, которые едят блюда из яиц. На уровень холестерина в крови регулярное употребление яиц не влияет, подчеркнули при этом научные специалисты.«Белка, витаминов и микроэлементов в яйцах больше, чем во многих других продуктах. Они обязательно должны быть в рационе беременных женщин и детей, а также тех, кто выздоравливает после тяжелой болезни», - констатировали эксперты.В свою очередь данные исследователей из Университета штата Орегона, которые изучали влияние молочных продуктов на здоровье 101677 человек возрастом от 54 до 83 лет, завершилось выводом о том, что продукты на основе молока снижают риск колоректального рака. Озвучившие это мнение ученые отметили, что наиболее эффективны в плане защиты от онкологического заболевания кефир, ряженка, натуральный йогурт и другие кисломолочные изделия с невысокой жирностью.Еще одно исследование под авторством специалистов Университета Массачусетса в Амхерсте свидетельствует о том, что вещества, содержащиеся в грибах вешенках, обладают противовоспалительными свойствами и помогают организму бороться с инфекциями, не уступая в этом действию чеснока и лука.Помимо этого, все больше ученых склоняются к мнению о пользе кофе для защиты от повреждений сердца и печени. Изучение медкарт более 14000 человек в возрасте от 45 до 64 лет позволило выяснить, что люди, употреблявшие три или более чашек кофе в день, имеют более низкий риск оказаться на больничной койке в связи с болезнями печени, чем те, кто не пьет кофе.Одними из лучших продуктов для укрепления сердца также были признаны орехи. Согласно имеющимся данным, употребление орехов в течение месяца позволяет стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить резистентность к инсулину, снизив таким образом риск диабета второго типа и болезней сердца у людей с избыточной массой тела в среднем возрасте.Наконец, работа ученых из Университета Раш доказывает, что употребление зеленых листовых овощей служит эффективной профилактикой неврологических расстройств, - в частности, болезни Паркинсона.