Вино, которое полезно пить в жару

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Подобным напитком утоляли жажду еще древние греки. Об этом рассказал внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн. По словам эксперта, в жаркую погоду употреблять предпочтительнее белое вино.Разбавленное напополам водой белое вино хорошо утоляет жажду, а при условии умеренного употребления не нанесет здоровью человека вреда, здоровью, заявил Евгений Брюн. В жару, отметил он, лучше выбирать именно такой вариант алкогольных напитков - разбавленное вино не дает ощутимо захмелеть и хорошо утоляет жажду.«Белое вино в жару переносится легче, чем красное, поскольку делается из чистого сока, в нем меньше сахара, танинов и других «загружающих» печень веществ. Красное вино «тяжелее из-за красителей, шкурок, косточек от винограда, флавоноидов»», - обосновал свой совет специалист.В то же время кардиолог Евгений Осипов заявил о том, что в жаркую погоду следует воздерживаться от любого спиртного, а если и выпивать, то не более 50 граммов вина за сутки.В белом вине содержатся витамины РР, С и группы В, в нем много антиоксидантов, эфирных масел, органических кислот, микроэлементов. Белое вино обладает мощным бактерицидным свойством, те же греки пили его при отравлении, чтобы подавить и быстро вывести токсины.Кроме того, белое вино обладает свойством расширять сосуды и позитивно влиять на работу сердца, снижать высокий уровень холестерина в крови. Считается, что регулярно принимая по 50 мл вина перед ужином, можно наполовину снизить риск развития инфаркта и инсульта.